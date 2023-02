Bunte Fahne weist den Weg

Am Sonntag erfolgte dann die Einlösung der ersten Paragrafen aus der Regierungserklärung der Prinzessin. Mit Spaten, Schaufel, Banner und Wimpelketten bewaffnet trafen sich am Sonntagmorgen der Kegelclub die Königskegler und die Pekip-Gruppe am Wohnhaus der Prinzessin, um dieses karnevalistisch zu schmücken, so wie in Paragraf 1 gefordert. Das KCK-Komitee und der Elferrat der Prinzessin hissten währenddessen die KCK-Fahne vorm prinzesslichen Domizil.

Nach einer angemessenen Erholungspause zog der närrische Tross weiter. Galt es doch auch die Ratsstuben als Prinzessinnen-Hauptquartier kenntlich zu machen.

Hier wurde ebenfalls eine Vereinsfahne in den Wind gehängt und zusätzlich ein Hauptquartier-Banner angebracht. Die Wirtsleute Lilli und Milo belohnten die fleißigen Karnevalisten mit dem extra für Prinzessin Nina I. kreierten Prinzessinnentrank. Womit auch der zehnte Paragraf eingelöst ist. Zum Abschluss des Tages besuchte Sassenbergs Tollität ihren neuen Amtskollegen Prinz Markus II., der ins Nachbardorf Füchtorf zum Prinzenempfang geladen hatte.

Es gibt noch Restkarten für Veranstaltungen

Auch am kommenden Wochenende wird bei den Sassenberger Narren keine Langeweile aufkommen. Am Samstag (11. Februar) startet die elfte Auflage der Damensitzung in der Aula der Sekundarschule und am Sonntag steht „Narretei ab 3“ in der Schützenhalle im Brook auf dem Programm. Für beide Veranstaltungen können ebenso wie für den Prinzessinnenball am Samstag (18. Februar) noch Karten über die KCK-Webseite bestellt werden.

Weitere Infos: www.3xHelau.de