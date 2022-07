Bunte Sonnenuntergänge und heulende Wölfe

Die örtlichen Landfrauen hatten im Rahmen der diesjährigen Ferienspielaktion zu einem Malnachmittag in das Füchtorfer Pfarrheim eingeladen. Die Resonanz darauf war ziemlich groß. 28 Kinder zwischen sieben und zehn Jahren hatten sich angemeldet. „Damit haben wir nicht gerechnet. Veranschlagt waren ursprünglich zwei Tage, aber wir haben jetzt noch einen dritten drangehängt“, erklärte Nicole Gruhn, die zum Auftakt am Montag den Kindern mit Rat und Tat zur Seite stand.

Sie hatte einige Vorlagen ausgedruckt, aus denen die kleinen Künstler und Künstlerinnen sich eine auswählen konnten. Die meisten entschieden sich an diesem Tag für einen Sonnenuntergang am Palmenstrand. „Das ist schön bunt“, fand Hanna und malte einen roten Himmel. Clara malte einen Wolf, der den Mond anheult, und die Freundinnen Kira und Luisa hatten sich für das Pferdemotiv entschieden. Mia fand das Mädchen mit den Luftballons am schönsten.

Erst vorzeichnen, dann ausmalen

Es entstanden tolle Bilder. Auch, weil das grobe Motiv vorgezeichnet wurde. Aber ebenso aufgrund eines kleinen Tricks, den Nicole Gruhn den Kindern gezeigt hatte.

Sie legten die Motiv-Vorlage auf die Leinwand und zeichneten die Linien mit einem spitzen Bleistift nach. Dann mussten sie nur noch ausmalen. Aber auch dies erforderte ein gewisses Talent, denn es war gar nicht so einfach genau am Rand zu bleiben.

Besonders schwierig schien der Pferdekopf zu sein, denn hier gab es jede Menge feine Linien in vielen Farben. Doch die Kinder waren so konzentriert, dass dies kein Problem war. Jedes der teilnehmenden Kinder durfte am Ende sein Werk mit nach Hause nehmen.