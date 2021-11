Chormitglieder halten die Treue

Dass das Singen im Chor einmal als gefährlich gelten wird, hätten sich auch lang gediente Sängerinnen und Sänger des Pfarrcäcilienchores in Freckenhorst wohl nicht vorstellen können. Bis zum vergangenen März: „Die Corona-Pandemie bescherte uns eine Singpause“, erinnerte Vorstandsmitglied Veronika König am Donnerstag in den Bürgerstuben im Rückblick auf die vergangenen rund zweieinhalb Jahre.

Und die waren durchaus bewegt – nicht nur wegen Corona. Durch die Babypause von Kantorin Agata Lichtscheidel erlebte der Chor gleich mehrere Personalwechsel in der Chorleitung. Geprobt wurde, auch wegen der anstehenden Umbaumaßnahmen, nicht mehr im Pfarrheim. Dafür zeitweise in der Stiftskirche und aktuell im Kreuzkloster. Trotz aller Widrigkeiten: Die Mitglieder bleiben dem Chor anscheinend treu. „Mit 73 Prozent hat sich die Probenbeteiligung kaum verändert“, hat Veronika König nachgehalten.

Dank für die Treue

Für diese Treue dankte der Chorpräses, Pfarrdechant Manfred Krampe, den Mitgliedern. Mit Blick auf die steigenden Coronazahlen befürchtete er, dass sich die Regelungen für die Gottesdienste bis Weihnachten noch ändern könnten. Bislang plant der Chor, am ersten Weihnachtsfeiertag in der Messe zu singen. Kirchengemeinde und Chor hätten da eine Vorbildfunktion, warb er um Verständnis für Schutzmaßnahmen: „Es geht ja letztendlich auch darum, dass wir als Christen die Verantwortung auch für den anderen haben.“

„Ich sehe, dass euch das Singen gefehlt hat“, freute sich Chorleiterin Agata Lichtscheidel über den guten Zulauf bei den Proben. Sie blickte voraus auf den nächsten Auftritt des Chores, der schon am Sonntag beim Volkstrauertag sein wird.

Wechsel in den Reihen des Vorstandes

Einen Wechsel gab es in den Reihen des Vorstandes: Bernhard Rose war viele Jahre zweiter Vorsitzender des Chores; er tauschte sein Amt mit dem bisherigen Beisitzer Gunter Tönne. Die Vorsitzende Maria Westhoff, Notenwartin Irmgard Hahnig und Beisitzerin Brigitte Luhmeyer wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Für die kommenden Monate bereitete Maria Westhoff die Chormitglieder vorsichtshalber schon mal auf Unsicherheiten vor. Wie lange und unter welchen Umständen weiter im Kreuzkloster geprobt werden könne, sei derzeit nicht abzusehen. Das 150-jährige Chorjubiläum wolle man auf jeden Fall feiern: im kleinen Kreis nach dem Krüßing-Festhochamt im Mai und beim Cäcilienfest im November dann etwas größer. Welche Messe zu Krüßing gesungen werde, könne derzeit – auch mit Blick auf die unsichere Probensituation – nicht festgelegt werden: „Wie müssen mit dem zufrieden sein, was wir leisten können.“

Für den Pfarrheimumbau musste auch das Mobiliar des Chores aus dem Gebäude weichen, wie Gunter Tönne berichtete. Der Flügel wurde an die evangelische Kirchengemeinde abgegeben und stehe nun in der Pauluskirche. Eine gute Lösung, wie er fand: „Damit bleibt er uns und dem Ort in ökumenischer Verbundenheit erhalten.“ Das kleinere Klavier und der große Chorschrank wurden zunächst eingelagert.