Christoph Irzik übernimmt Vorsitz

Nach drei Jahren hatte Christian Janke seinen Posten als Vereinschef des Lebens-Mittel-Punktes Sassenberg zur Verfügung gestellt. Jetzt tritt Christoph Irzik in seine Fußstapfen.

„Du hast den Verein gut durch die Zeit gebracht“, zollte Helmut Helfers am Mittwochabend im Rahmen der Generalversammlung des Lebens-Mittel-Punktes Sassenberg (LMP) Christian Janke Respekt, der auf eigenen Wunsch das Amt des Vorsitzenden abgegeben hat. Er und seine Frau Annette hätten viel für den Verein getan, ergänzte Schriftführer Helfers. „Das war richtig viel Arbeit und deine Frau hat dir immer zur Seite gestanden. Die Aufgabe, einen Verein richtig gut zu führen, das ist eine Leistung und ein wichtiger Beitrag für unsere Stadt“, machte Pfarrer Michael Prien deutlich.

Nach drei Jahren hatte Christian Janke seinen Posten als Vereinschef zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der Vorstandswahlen wurde Christoph Irzik an die Spitze gestellt, allerdings in Abwesenheit. Seit zwei Jahren ist Irzik Geschäftsführer im Kreisdekanat Warendorf. „Verwalten und Organisieren ist mir vertraut“, hatte der ausgebildete Lehrer in seiner schriftlich vorgelegten Vorstellung versprochen. Die 15 Stimmberechtigten waren überzeugt und wählten den Wahl-Warendorfer einstimmig zum Vorsitzenden.

Einstimmige Wahl zum Vorsitzenden

Hildegard Nährig wird ihn als Stellvertreterin unterstützen. Sie wurde ebenso wiedergewählt wie Helmut Helfers als Schriftführer und Gerhard Schütz als Kassierer. Nicht wiedergewählt werden konnte dagegen Christa Bornhagen. Die Mitbegründerin des LMP fungierte seit vielen Jahren in Sachen Organisation als Ansprechpartnerin für Sassenberg und engagierte sich im Ladengeschäft am Lappenbrink mit Herz und Seele. Jetzt gab sie ihr Amt ab. „Wir hätten Christa für ihr großes Engagement gerne applaudiert und ihr danke gesagt. Sie organisierte das ‚Heer‘ der Ehrenamtlichen“, bemerkte Helfers. Christa Bornhagen hatte es jedoch vorgezogen, an diesem Abend nicht zu kommen.

Christoph Irzik, Kreisdekanatsgeschäftsführer in Warendorf Foto: Foto: Ann-Christin Ladermann/Bistum

Marianne Schöne tritt in Bornhagens Fußstapfen als Sassenberger Ansprechpartnerin, Mechthild Schäfer wurde als ihr Pendant für Füchtorf wiedergewählt. Als Beisitzer wurden Heribert Timmer, Anton Röhl, Heinz-Josef Kettler und Josef Klösener bestimmt.

Kassierer Gerhard Schütz konnte von einem soliden Kassenbestand des 60 Mitglieder starken Vereins berichten. „Über Wasser gehalten haben uns sehr viele großzügige Spenden. Das ist wichtig und zeigt, dass wir angenommen werden“, zeigte Schütz sich dankbar.

Thema Flüchtlinge auf der Agenda

Für den Verein, der sich um die Versorgung Einkommensschwacher mit gespendeten Lebensmitteln kümmert, steht seit Jahren auch das Thema Flüchtlinge mit auf der Agenda. Im Angesicht der Flüchtenden aus der Ukraine berichtete Helmut Helfers, zugleich Sozialamtsleiter der Stadt, deshalb zum Ende der Veranstaltung über die Flüchtlingssituation in der Stadt. „Wir haben alle noch die Jahre 2015/2016 vor Augen, als Flüchtlinge vor allem aus Syrien zu uns kamen. 320 Menschen sind noch immer bei uns in Sassenberg“, erzählte er. Sie wurden von der Stadt mit Wohnraum versorgt. Es stehen in Sassenberg und Füchtorf insgesamt 50 Wohnungen für Familien und zwei größere Gemeinschaftsunterkünfte für alleinreisende Männer zur Verfügung.

114 Flüchtlinge aus der Ukraine in Sassenberg

114 Flüchtlinge aus der Ukraine sind aktuell in Sassenberg untergebracht. Darunter 18 Kita-Kinder sowie ebenso viele Grundschüler und Jugendliche für weiterführende Schulen. 84 Flüchtlinge leben in privaten Haushalten. „Zugewiesen wurden uns 30 Personen. Wir haben weitere Wohnungen angemietet, denn private Gastfreundschaft ist nicht unendlich“, gab der Fachkundige zu bedenken.