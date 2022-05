Clara Twehues blickt hinter die Kulissen

Wie der Alltag eines Bundestagsabgeordneten aussieht, konnte Clara Twehues aus Sassenberg im Rahmen eines zweiwöchigen Praktikums beim heimischen Politiker Henning Rehbaum sehen. Die Gymnasiastin möchte nach dem Abitur Jura oder Politikwissenschaften studieren. Um die Entscheidung zu erleichtern, hatte sie sich für ein Praktikum im Deutschen Bundestag entschieden. „Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, die mir Henning Rehbaum mit seinem Team trotz des vollen Terminkalenders gegeben hat.“

In der ersten Woche begleitete Clara Twehues sowohl Henning Rehbaum als auch den CDU-Landtagskandidaten Markus Höner zu Terminen im Kreis Warendorf. „Die Zeit im Wahlkreis war großartig, um meine eigene Heimat noch besser kennenzulernen.“ So begleitete sie die Politiker unter anderem zu Gesprächen mit dem Westfälischen Landwirtschaftsverband und der Jugend- und Drogenberatung. „Mein Highlight war eine Abendveranstaltung der Jungen Union in der Potts Brauerei in Oelde. Dort habe ich viele junge engagierte Menschen kennen gelernt.“

Sitzungswoche des Parlaments live erleben

In der zweiten Woche ihres Praktikums ging es dann nach Berlin zur Sitzungswoche des Parlaments. Auf dem Programm standen Gesprächstermine des Abgeordneten, Ausschusssitzungen und Plenarsitzungen. „Debatten, die man sonst im TV sieht, live im Plenarsaal zu verfolgen, ist etwas Besonderes“, merkte die Schülerin an. „Der Arbeitstag eines Abgeordneten endet aber nicht um 17 Uhr im Büro. Stattdessen füllen Informationsveranstaltungen und Parlamentarische Abende, zum Beispiel vom Deutschen Landfrauenverband den Kalender.“ Außerdem konnte Clara tatkräftig die Arbeit von Rehbaums Team im Bundestagsbüro unterstützen, darunter mit Hintergrundrecherchen, dem Verfassen von Pressemitteilungen für die Zeitungen und Postings für Social Media.

Ihr abschließendes Fazit fiel sehr positiv aus: „Das Praktikum hat mich motiviert, nicht nur gesellschaftlich, sondern in Zukunft auch politisch aktiv zu werden.“