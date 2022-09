Containeranlage für Flüchtlinge kommt

Beim Thema Flüchtlingsunterkünfte versucht die Stadt jetzt „vor die Welle zu kommen“, so Sozialamtsleiter Helmut Helfers. Seit August musste er 30 weitere Menschen aus der Ukraine unterbringen. Am Bauhof soll nun bis Ende des Jahres eine Wohncontaineranlage entstehen.

Auf dem Bauhofgelände am Steinbrink entsteht eine Wohncontaineranlage, um bis zu 18 geflüchtete Menschen unterbringen zu können. Pünktlich zur Infrastrukturausschusssitzung flatterte am Donnerstag die Baugenehmigung des Kreises für den ersten Bauabschnitt ins Rathaus. Der Ausschuss brachte die Durchführung einstimmig auf den Weg.

Die Planung für den Bau zweier solcher Anlagen geht bereits auf die Flüchtlingswelle 2015 zurück, damals ergaben sich dann andere Möglichkeiten, die Menschen unterzubringen. Die Geflüchteten aus der Ukraine bringen die Stadt nun aber erneut an die Grenze der Aufnahmefähigkeit.

Brandbrief ohne praktische Folgen

„Wir müssen Wohnraum vorhalten, um vor die Welle zu kommen“, erläuterte Sozialamtsleiter Helmut Helfers den Schritt zur Containeranlage auf Anfrage. Obwohl die Aufnahmequote anders als in anderen Orten zu 93,5 Prozent erfüllt sei, würden Sassenberg pro Woche drei bis acht Menschen zugewiesen - fast ausschließlich aus der Ukraine. Seit August waren es 30 Personen. Er habe wegen dieser Situation bereits einen Brandbrief an die Bezirksregierung gerichtet, um sein Unverständnis auszudrücken, allerdings ohne durchgreifenden Erfolg. Ein Haus, das er gerade erst zum ersten September angemietet habe, sei bereits wieder fast voll. Dabei gestalte sich die Suche nach Wohnraum immer schwieriger. Gerade bei der Unterbringung der Geflüchteten aus der Ukraine sei zudem die Vorwarnzeit sehr kurz. Werden andere Geflüchtete mit 14-tägiger Vorlaufzeit von den zentralen Unterbringungseinrichtungen in die Kommunen verteilt, sei diese Zeit bei den Ukrainern auf sieben Tage verkürzt. Steht kein Wohnraum zur Verfügung, müsste im Notfall eine Sporthalle belegt werden. „Aber da steckt doch sozialer Sprengstoff drin!“, so Helfers.

„Das ist nichts, worauf wir stolz sein sollten“, beschrieb Bauamtsleiter Thomas Middendorf dem Aussschuss den einfachen Standard der Containerunterbringung. Die sechs Räume würden jeweils mit bis zu drei Menschen belegt. Die Baugenehmigung für zwei solcher Anlagen gelte drei Jahre und sei auf die Unterbringung von Flüchtlingen beschränkt.

Mieten oder Kaufen?

Noch ist nicht geklärt, ob die Container gekauft oder gemietet werden. Das richtet sich auch nach der Marktlage. Für die übliche Mindestmietzeit von zwei Jahren entstünden Kosten in sechsstelliger Höhe, gab Middendorf auf Anfrage eine Einordnung. Groß dürfte das Angebot gerade ohnehin nicht sein.

Bis die Anlage steht, wird es - die Containerverfügbarkeit vorausgesetzt - wohl bis Ende des Jahres dauern, schätzt Middendorf. Parallel treibt die Stadt Pläne zum Bau zweier regulärer Wohnhäuser an der Vennstraße voran, deren Fertigstellung allerdings noch Jahre auf sich warten lassen wird.