Containerkita für den Übergang

Auf dem gegenwärtigen Grünstreifen zwischen der neuen Sporthalle und dem früheren Immanuelhaus soll für eine Übergangszeit eine dritte Füchtorfer Kita in Containerbauweise eingeschoben werden. „Das ist eine Interims-, keine Dauerlösung“, betonte Bürgermeister Josef Uphoff bei der Vorstellung der derzeitigen Pläne im Ortsausschuss am Montagabend ausdrücklich.

Die Gerüchteküche im Dorf hatte da teilweise anderes verbreitet.

In Füchtorf reichen die Kita-Plätze nicht

Hintergrund der Planung ist der prognostizierte Bedarf an Kita-Plätzen im kommenden Jahr, den der Kreis bereits ungewöhnlich früh ermittelt und bekanntgegeben hat. Danach ist der Bedarf in Sassenberg bei Bau der neuen Kita im Herxfeld gedeckt, in Füchtorf aber werden Plätze gebraucht. Die sollen plangemäß im Bereich der Erweiterung des Baugebiets an der Sassenberger Straße entstehen. Doch der Bedarf kommt nun früher und das Verfahren für das Baugebiet zieht sich hin.

An dem Interimsstandort sollen zwei Gruppen Platz finden. Vorbild ist eine ähnliche Anlage in Ostbevern, berichtete Bauamtsleiter Thomas Middendorf. Doch ehe Container anrücken können, muss das Gebiet durch Änderung des Bebauungsplans umgewidmet werden.

„Sinnvoller“ Standort

Die Rahmenbedingungen sind gut, das Stadtplanungsbüro habe den Standort als „sinnvoll“ bezeichnet, da bereits jetzt mit Kita, Sporthalle und Schule ähnliche Einrichtungen dort bestünden, referierte Middendorf. Sowohl Stellplätze zum Parken als auch der Spielplatz „Pastors Busch“ liegen in unmittelbarer Nähe. Erschlossen werden könnten die Container über die bereits bestehende Zufahrt zur Sporthalle.

„Nicht lange fackeln, machen“, befand Klaus Hölscher pointiert und gab damit die Meinung des Ausschusses wieder, der einstimmig für die Pläne votierte.

Mindestens eine Gegenstimme

Middendorf verwies darauf, dass aufgrund der beengten Platzverhältnisse die Betriebsgenehmigung für die Kita kein Selbstläufer ist, zeigte sich allerdings mit dem Argument der Zwischenlösung optimistisch. Vier Jahre werde die Kita sicher dort bleiben, schätzte der Bürgermeister vorsichtig einen Zeithorizont.

Dennoch fand das Projekt mindestens bei einem Nachbarn weniger Gegenliebe. In den vergangenen Jahren sei gerade in diesem Teil Füchtorfs sehr viel Neues entstanden und aus einer sehr ruhigen eine sehr belebte Gegend geworden. Er bat, bei den Plänen einen entsprechenden Lärmschutz zu berücksichtigen.