Corona-Ausbruch legt LMC lahm

Am Montagvormittag waren mehrere Schnelltests von LMC-Mitarbeitern, die im Bürgertestzentrum auf dem Werksgelände durchgeführt wurden, positiv. „Wir haben sofort reagiert und die betroffenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie deren unmittelbaren Kontaktpersonen aufgefordert, sich umgehend in Quarantäne zu begeben und zur sicheren Abklärung einer Infektion mit SARS-CoV-2 einen PCR-Test machen zu lassen“, erläutert LMC-Geschäftsführer René Ricken auf Nachfrage unserer Zeitung. Zum Schutz der weiteren Mitarbeiter wurde die Testung auf die gesamte Belegschaft ausgeweitet, die vor Ort war.

Impfquote bei über 75 Prozent

Die wiederholten Impfaktionen von LMC sind eine der Ursachen dafür, dass die Impfquote bei LMC mit über 75 Prozent überdurchschnittlich hoch ist, unterstreicht die Geschäftsführung in einer offiziellen Stellungnahme. Zusätzlich gelte auf dem Werksgelände eine strenge 3G-Regelung, Mitarbeiter hielten Abstand, trügen Masken und das Unternehmen stelle Desinfektionsmittel bereit. „Bedauerlicherweise handelt es sich bei einem Großteil der Infektionen jedoch um Impfdurchbrüche, die auf die hochansteckende neue Virusvariante Omikron zurückzuführen sind. In enger Absprache mit den relevanten Behörden wurden neben den Betroffenen auch alle Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt“, betont die Geschäftsführung. Aktuell sind 58 Mitarbeiter nachweislich betroffen und befinden sich in häuslicher Quarantäne. „Bisher wissen wir ausschließlich von milden Verläufen“, betont René Ricken.

Nur noch wenige Mitarbeiter im Dienst

Der LMC-Geschäftsführer unterstreicht: „Die Gesundheit unserer Belegschaft und deren Angehörigen hat allerhöchsten Stellenwert für unser Unternehmen. Durch umfang- und zahlreiche Maßnahmen hatten wir bereits frühzeitig den Schutz vor dem Virus erhöht und haben unsere Vorkehrungen stets an die dynamische Situation angepasst. Umso bedauerlicher ist die aktuelle Situation, die sich nun – sicherlich so nicht erwartbar – ergeben hat. Wir arbeiten eng mit den relevanten Behörden zusammen und sind im dauerhaften konstruktiven Austausch. Oberstes Ziel ist es, alles Erdenkliche für das Wohlergehen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu tun und neue Infektionen zu vermeiden. Deshalb haben wir unsere Betriebsferien vorgezogen und nur einige wenige Mitarbeiter sind für dringende Nacharbeiten noch aktiv. Stand heute, enden die Betriebsferien am 3. Januar. Mit Arbeitsbeginn werden alle Mitarbeiter aufgefordert, einen offiziellen negativen Corona-Schnelltest vorzuweisen. Nur damit dürfen sie das Werksgelände betreten – unabhängig von ihrem jeweiligen Impf- oder Genesenen-Status.

Testungen im Bürgertestzentrum auf dem Werksgelände von LMC, Rudolf-Diesel-Straße, sind zu den bekannten Öffnungszeiten (Montag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr) möglich.