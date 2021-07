Dank an treue Musiker

Anders als in den Vorjahren feierten die Musiker des Spielmannzuges das grün-weiße-Wochenende coronabedingt in abgespeckter Form. Ein Hauptpunkt war dabei die Mitgliederehrung.

Auch in diesem Jahr musste das Sassenberger Schützenfest für die Musiker des Spielmannszuges anders als von den Musikanten erhofft ablaufen. „Angefangen mit der Kranzniederlegung am Sonntag und einen kurzen gemeinsamen Marsch mit den restlichen Formationen aus Sassenberg, konnte aber zum Glück wieder ein bisschen Schützenfest Luft geschnuppert werden“, freue sich die Musiker. Die freudige Stimmung darüber, konnte man dem Verein sichtlich ansehen und so ließ es sich der Spielmannszug nicht nehmen, auch an verschiedenen Standorten in Sassenberg zu musizieren.

Am Montagmorgen fehlte dann auch ein kleiner Weckruf nicht, der abschließend mit einem Besuch des Königs Thomas Stratmann und seiner Königin Irmgard beendet wurde.

Ganz besonders gratuliert der Spielmannszug den zahlreichen Jubilaren in diesem Jahr. Ausgezeichnet wurden Vanessa Erdmann und Rieke Kuckelmann für fünf Jahre, Kevin Fischer, Cyra-Marie Miller und Leonie Ostlinning für zehn Jahre sowie Christina Böckmann, Michael Böckmann, Judith Fartmann, Anna Krüllmann, Arne Laser, Daniel Lückemeyer, Andrea Plautz und Verena Weil für 20 Jahre aktive Vereinsmitgliedschaft.

Besonders hervorzuheben ist in diesem Jahr Majestät Thomas Stratmann, der bereits seit 40 Jahren ein nicht wegzudenkender Teil des Vereins ist. Auch in der Vorstandsarbeit hat Thomas Stratmann während seiner Mitgliedschaft viel Zeit und Engagement investiert. Der Verein ist sehr dankbar für seinen amtierenden König und freut sich auf viele weitere Jahre Vereinsleben mit ihm.