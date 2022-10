Dankbar für Gottes Gaben

Eine Erntekrone und eine große Vielfalt an landwirtschaftlichen Produkten von Feldern und aus Gärten sind zum diesjährigen Erntedankfest in den Altarräumen der Sassenberger und Füchtorfer Kirchen ein farbenfroher Blickfang.

Dass die Landfrauen in Sassenberg und Füchtorf die jeweiligen Gotteshäuser zum Erntedankfest schmücken, hat in beiden Orten lange Tradition. Es soll in Dankbarkeit an den Ertrag in der Landwirtschaft und den Gärten erinnert werden – und auch daran, dass es nicht allein in der Hand des Menschen liegt, über ausreichend Nahrung zu verfügen. „Wir sind schon sehr vom Wetter abhängig“, muss Reinhild Vrochte, während sie in der Sassenberger St. Johannes-Evangelist-Kirche gemeinsam mit Doreen Ostermann, Karin Schuckenberg und Ulrike Buddenkotte den Altar schmückt, zugeben.

Neben Obst und Gemüse wie Äpfel, Weintrauben, Kürbisse, Möhren, Nüsse und Kartoffeln, stellen die Landfrauen, deren Verband in Sassenberg 170 Mitglieder zählt, auch eine große Playmobilfigur auf. Mit Hut und grüner Latzhose soll diese Figur den Landwirt darstellen. Links bekommt er einige Ähren in die Hand und rechts eine Paprika. Blumen, Tücher und Geschirr runden als Dekoration das Gesamtbild ab. Zudem stellen die engagierten Sassenbergerinnen noch eine Erntekrone aus Weizenähren gebunden und mit Schleifen verziert, neben den Altar. „Die Erntekrone ist seit einiger Zeit etwas kleiner. Früher haben wir immer zusammen mit der Landjugend eine sehr große Krone gebunden. Die ist aber sehr aufwendig. Da brauchen wir statt zwei Stunden zwei Tage“, erklärt Ulrike Buddenkotte. Die Landfrauen hatten die Weizenähren bereits im Juni geschnitten, denn die müssen vor der eigentlichen Ernte lange trocknen. „Damit die Körner nicht herausrieseln“, sagt Doreen Ostermann und lacht, denn jetzt passiert genau das. Das Besondere an dem Kranz: die handbestickten Bänder, die die Krone zieren.

In Füchtorf ist die Krone mindestens dreimal so groß. Die hatten die Landfrauen allerdings auch schon 2020 zusammen mit der örtlichen Landjugend gebunden und jetzt nur die Maiskolben am Rand gegen frische ausgetauscht. Auch hier hat die Gestaltung des Altars in der örtlichen Kirche St. Mariä Himmelfahrt eine jahrzehntelange Tradition. Auch hier sind es meist Früchte vom eigenen Feld oder aus dem Garten, die den Altar schmücken. „Wir möchten mit den Gaben Danke sagen“, erzählt Andrea Potthoff. 250 Mitglieder stark ist der Landfrauenverband in Füchtorf.

Damit zählen die Füchtorfer Landfrauen zu dem zweitgrößten Verband im gesamten Kreis. „Das ist bei einem 4000-Seelen-Dorf schon beachtlich“, bemerkt Andrea Potthoff nicht ohne Stolz. Früher waren es wohl hauptsächlich Bäuerinnen, die zu den Landfrauen zählten. Heute sind es Frauen vom Lande, die sich austauschen und zusammen Unternehmungen sowie Projekte planen und organisieren. Die Füchtorfer Frauen weisen schon jetzt daraufhin, dass es am 19. November ein Adventsbasteln für alle gibt. Der kreative Nachmittag findet in Glandorf von 14 bis 17 Uhr statt. Gestartet wird mit dem Auto in Fahrgemeinschaften um 13.45 Uhr am Tie. Und am 21. November laden die Landfrauen von 19 bis 22 Uhr zum Kochkurs unter dem Motto „Herbst- und Wintergemüse“ ins Haus der Familie ein.