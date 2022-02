Das Gassigehen zum Beruf gemacht

An manchen Tagen ist Sandra Heitmann in kleiner „Besetzung“ unterwegs, wie hier mit Gemma und Nala, manchmal aber auch mit fünf Hunden gleichzeitig

Hunde brauchen viel Auslauf – doch gerade Berufstätige haben dafür nicht immer genügend Zeit. Die Lösung: Ein professioneller Dogwalker, der den Hund regelmäßig ausführt. Und genau so eine Dogwalkerin ist Sandra Heitmann. Seit 2020 hat die Sassenbergerin in diesem Berufsfeld ein Gewerbe angemeldet. Durch Corona war der Start nicht einfach – aber jetzt läuft es bei der Sassenbergerin, die bis zu fünf Hunde gleichzeitig mit auf den Spaziergang nimmt.

Nach zwei Ausbildungen, unter anderem im kaufmännischen Bereich und vielen Gassi-Runden mit Hunden aus Tierheimen und Urlaubsbetreuungen im Freundeskreis, zog im April 2011 Pedro ein Chihuahua aus Andalusien bei Sandra Heitmann ein. „Pedro hat viele Menschen anders über die vorverurteilten ,Taschenhunde‘ denken lassen. Nachdem mein Partner und ich Pedro im Juni 2020 gehen lassen mussten, wurde er nun zum Namensgeber meines Ausführservice“, erklärt die Dogwalkerin.

Wald, Flüsse und Felder erkunden

„Die Hunde und ich sind von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr unterwegs. Ich hole die Hunde an dem vereinbarten Ort ab, dieser kann beispielsweise euer heimisches Körbchen sein, oder aber auch dein Arbeitsplatz“, erläutert Heitmann. Zusammen mit seiner Gruppe fährt der Hund dann in sein Gassi-Gebiet. Erkundet werden Wald, Flüsse, Wiesen und Felder im Raum Sassenberg und Umgebung. „Und kein Tag gleicht dem anderen. Zusammen wird die Welt entdeckt, gelaufen und gespielt. Aber auch das Warten, Rücksicht nehmen und Pausen machen ist immer ein Teil des Spaziergangs“, erläutert Heitmann.

Der Ausführservice kann zwei- bis fünfmal die Woche inklusive Hol- und Bringservice in einer festen Hundegruppe gebucht werden. Einzelspaziergänge werden individuell vereinbart und finden in der Regel nach dem Gruppenspaziergang statt. Der Hunde-Gassi-Service gilt als haushaltsnahe Dienstleistung und kann steuerlich abgesetzt werden.

„Bevor der Hund im Ausführservice mitläuft, wird einen kostenfreier Termin zum Kennenlernen vereinbart. Dadurch, dass ich das Tier in seinem gewohnten Umfeld besuche, haben alle Beteiligten die Möglichkeit, sich schon einmal kennen zu lernen. Zudem drehen wir gemeinsam eine Runde, sodass ich den Hund beobachten und einschätzen kann“, erläutert Sandra Heitmann ihre Vorgehensweise.

Nach der Probezeit in die Hundegruppe

Wenn alles soweit passt, darf der Schützling mit der Hundegruppe losziehen. „Ich möchte, dass sich der Hund wohlfühlt, daher gibt es eine Art Probezeit. Sollte hier alles gut laufen, biete ich einen festen Platz in der Hundegruppe an. Hunde, die sich nicht gruppenkonform verhalten, können leider nicht mitgenommen werden“, ergänzt die junge Frau. Sollte dies der Fall sein, können Einzelspaziergänge gebucht werden. Die Hunde benötigen einen vollständigen und gültigen Impfschutz und müssen frei von ansteckenden Krankheiten sein. Außerdem sollte das Tiere gerne Auto fahren und im besten Fall auch bereits eine Transportbox kennen. „Sitz, Platz, Bleib und sein Name sollten keine Fremdwörter für den Hund sein“, fügt die angehende Hundetrainerin schmunzelnd hinzu.

Auf der Wunschliste der Selbstständigen stehen neben einem großen Auto, in das vier oder fünf Hundeboxen passen auch eine Wiese. Noch toben die Hunde sich manchmal im eigenen Garten aus. Schöner wäre ein eingezäunter Platz, auf dem nach Herzenslust gerannt und gespielt werden könne.