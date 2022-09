„Das grenzt an Erpressung“

Sassenberg lädt am 1. November zum farbenfrohen Allerheilgenmarkt ein.

Matthias Pries (CDU) brachte der

Antrag des Gewerbevereins auf Bezuschussung des Allerheiligenmarktes mit stattlichen 9500 Euro gelinde gesagt auf die sprichwörtliche Palme. Peter Holz (FWG) fühlte sich von den „Unternehmern, die seiner Meinung nach eben genau das tun sollten, nämlich etwas unternehmen“, fast schon erpresst. Und Werner Berheide (CDU) verspürte bei dem Tagesordnungspunkt im Hauptausschuss ein Grummeln im Bauch.

Doch von vorn. In der Ausschussvorlage heißt es: Die aus allgemeinen Kostensteigerungen resultierenden Mehraufwendungen könne der Verein durch erhöhte Standgelder ausgleichen, für die Finanzierung der zusätzlich einzukaufenden Dienstleistungen sei jedoch ein städtischer Zuschuss unentbehrlich“ Für die Bitte um einen finanziellen Zuschuss hatten fast alle Lokalpolitiker Verständnis. Unisono waren sie sich einig, dass die Traditionsveranstaltung Sassenberg in der ganzen Region bekannt und attraktiv mache. „Der Allerheiligenmarkt darf nicht sterben“, unterstrich Ralf Brinkkemper (SPD). Erich Lentz (Grüne) fügte hinzu: „Der Gewerbeverein hat sich total verändert und die wenigen, die noch etwas machen, sollten wir unterstützen.“

Die 9500 Euro für 2022 sozusagen als Neustart nach der Pandemiepause, so Holz trage er mit. Aber über die gleich auch noch für die Folgejahre geforderten 13 500 Euro müsse unbedingt noch einmal diskutiert werden, forderte der FWG-Politiker. Jens Büdenbender (FWG) gab zu bedenken, dass man mit der Bezuschussung ein Fass aufmache, das man so schnell nicht wieder zu bekäme.

Matthias Pries fragte in die Runde, was mit den Einnahmen aus den Vorjahren passiert sei und führte ins Feld, dass die Füchtorfer den „Spargelfrühling“ auch alleine stemmten. Das würdigte auch Martha Weiß: „Wir sollten uns an Füchtorf orientieren und künftig mehrere Vereine für den Allerheiligenmarkt mit ins Boot holen.“

Berheide forderte, dass man sich vorm Allerheiligenmarkt 2023 zusammensetzen solle und gucken, ob die ganze Veranstaltung denn so teuer sein müsse. Auf jeden Fall gebe es noch eine Menge Gesprächsbedarf.

Bei einer Gegenstimme von Matthias Pries und einer Enthaltung von Peter Holz stimmte der Hauptausschuss der Bezuschussung für 2022 zu. Allerdings wird der Gewerbeverein verpflichtet, nach dem Allerheilgienmarkt eine Liste mit allen Einnahmen und Ausgaben rund um die Veranstaltung vorzulegen.