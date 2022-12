Das Jahr sportlich ausklingen lassen

Mehr als 100 Sportbegeisterte trafen sich in den Jahren vor Corona zum Silvesterlauf im Brook.

Nachdem in den Jahren 2020 und 2021 der Silvesterlauf aufgrund der Corona-Situation ausfallen musste, möchten Michael Strotmann und Christian Herweg das Jahr 2022 wieder sportlich ausklingen lassen. Darum laden die beiden Sportfreunde alle Interessierten ein, beim zwanglosen Joggen und Walken am Samstag (31. Dezember) um 11 Uhr teilzunehmen. Gestartet wird wieder im Sassenberger Brook am Schützenplatz.

Es gibt Stecken von sechs und zehn Kilometern zum Joggen und Walken. Auch zum Wandern wird eingeladen (Dauer etwa eine Stunde). Das Motto ist wieder: „Alles ganz zwanglos, kein Stress, keine Zeitnahme, keine Startgebühr." Gelegenheit zum Duschen gibt es im Sportlerheim.

Zum Schluss ein Heißgetränk

In gemütlicher Runde besteht anschließend die Möglichkeit, sich mit einem Heißgetränk aufzuwärmen. Bei schönem Wetter erwarten die Organisatoren, wie in den Jahren vor Corona, mehr als 100 Sportbegeisterte.