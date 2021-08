Das leckere Paradies am Schulhof

Das kleine Schulgärtchen an der Grundschule in Füchtorf ist in jüngster Zeit wieder richtig aufgeblüht – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Verantwortlich für das Grün in Wohnzimmergröße ist Sozialpädagogin Irina Twehues. „Schule ist mehr als Unterricht!“, hält sie mit Blick auf das Gärtchen fest. Ein Blick hinein ins tiefe Gartengrün bestätigt das.

„Jedes Kind hat ein Recht auf Schulgarten.“ So sieht es die Bundesarbeitsgemeinschaft Schulgarten mit Sitz in Berlin. Schulgärten fördern das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, für gesunde Ernährung, sie bieten viel Raum für notwendige Sinneserfahrungen und nicht zuletzt verleiteten sie zu Teamarbeit, so argumentiert der Verein. In Sassenberg allerdings können Kinder dieses Recht nur selten wahrnehmen. Die Johannesschule verzichtet komplett darauf, ebenso wie die Nikolausschule. Hier wird der ehemalige Schulgarten gerade durch ein Tartanspielfeld ersetzt, um den Kindern noch mehr Bewegungserfahrung zu ermöglichen.

Einzig an der Grundschule in Füchtorf ist das kleine Schulgärtchen in jüngster Zeit neu aufgeblüht. Trotz der Bauarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus im Hintergrund bildet es eine eigene idyllische Welt direkt neben dem Schulhof. Verantwortlich für das Grün in Wohnzimmergröße ist Sozialpädagogin Irina Twehues. „Schule ist mehr als Unterricht!“, hält sie mit Blick auf das Gärtchen fest.

Der Schulgarten mit einer stilvollen Vogelscheuche Foto: Ulrike von Brevern

Gemeinsam mit Kindern und unterstützenden Eltern hat sie im vergangenen Jahr zunächst jede Menge totgefressenen Buchsbaum entfernt. Auch der ungezählte Nachwuchs der schattenspendenden Eichen musste aufgesammelt und ausgerupft werden. Einige blühende Stauden dagegen blieben stehen. Hochbeete entstanden, in denen Kartoffeln, Salat, Erdbeeren, Zitronenmelisse, Schnittlauch und Möhren gedeihen. In der Mitte kringelt sich ein selbstgestalteter Sinnespfad aus Holz, Sand und Steinen. „Das Material haben wir zum Teil selbst gesammelt“, erzählt Twehues.

Eine Vogelscheuche im Garten

Das Sonnenlicht blitzt verspielt durch die Bäume auf fröhlich bunt bemalte Kiesel, die im Kunstunterricht entstanden. Hajriz und Murat aus der dritten Klasse sind stolz auf die mit Jeans und T-Shirt bekleidete Vogelscheuche, die sie vor Kurzem für den Garten gebastelt haben. „Jeder sagt: ‚das ist mein Garten‘“, erzählt Twehues begeistert von der Reaktion der Schülerinnen und Schüler.

Teamarbeit, das lässt sich im Garten gut lernen, beschreibt sie. „Und die überschaubaren Arbeitsaufträge tun einzelnen Kindern richtig gut.“ Pflegen dürfen die Kinder ihren Garten in den Schulpausen weitgehend selbstständig, schließlich ist immer etwas zu tun. Die Viertklässler dürfen sich dafür sogar Gartenwerkzeug holen. „Das klappt“, sagt Twehues.

Trotzdem herrscht natürlich auch in Füchtorf nicht eitel Sonnenschein in Sachen Gartenpflege. Das wird schon deutlich, wenn man Damian und Florian aus der zweiten Klasse zuhört. Gießen – das machen sie gern. Aber Unkraut rupfen? „Neeee!“, ist die einstimmige Meinung.

Während der Corona-Zeit wurde der Garten gut betreut und ausgebaut. Ähnlich wie viele Erwachsene plötzlich ihre Gärten entdeckten, fanden die Kinder der Notbetreuung in ihrem Schulgarten eine spannende Beschäftigung. „Aber man braucht Zeit“, gibt Twehues zu. Und dann sind da ja auch noch die Ferien. Die Sozialpädagogin ist froh, dass Schulleiterin Marlies Borisch dann immer mal beim Gießen einspringt. Ansonsten müsste wohl spätestens nach Ende der Sommerferien in der kommenden Woche mit den Beeten wieder ganz von vorn angefangen werden.