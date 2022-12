Datenmangel ist zu Ende

Aktuelle, detaillierte Daten zu Windrichtung, Geschwindigkeit, Luftdruck, Temperatur sind für Segelsportler unerlässlich. Der heimische Feldmarksee besaß einst eine Wetterstation aus Schweizer Produktion, erinnert sich Erich Lentz. Doch das sei gut 40 Jahre her, schiebt der Ehrenvorsitzende der Wassersportabteilung des VfL im Gespräch nach. „Hier in Sassenberg haben wir das immer vermisst“, so Ludger Spitthöver, aktuell Vorsitzender der Abteilung, die im Bootshaus am Feldmarksee ihre Heimat hat.

