Dekorationen für Garten und Haus

Nach drei Jahren Zwangspause findet am 26. März (Sonntag) endlich wieder der beliebte Oster- und Frühlingsbasar im evangelischen Gemeindehaus statt. Es wird bereits immer mittwochs fleißig von den Damen des Bastelkreises der evangelischen Gemeinde an den dekorativen Werkstücken gebastelt, geklebt und gebunden.

Viele tolle und kreative Gebinde und Gestecke sind schon fertig und bereit für den Basar, der am 26. März (Sonntag) von 11 bis 17 Uhr im Gemeindehaus besucht werden kann. Diesmal sind auch haltbare Türkränze und dekorativ bestückte Reifen zum Aufhängen im Angebot.

Seit mehr als 20 Jahren findet der beliebte Basar in Sassenberg statt und immer fließt der Erlös in einen guten sozialen Zweck. In den vergangenen Jahren mussten der Osterbasar ebenso wie die Bastelrunden coronabedingt ausfallen. Im ersten Jahr hatten die Damen eine gute Idee, um mit ihren Produkten dennoch Freude zu bringen. „Wir wollten uns bei den Pflegekräften für ihre Leistung bedanken und haben im Altenzentrum und den Tagespflegen Cathamed sowie „Kühler Grund“ unsere Bastelarbeiten gespendet“, erzählt Marion Arnemann, die den Bastelkreis leitet.

Vielfältiges Angebot

Das Angebot für den Frühlingsbasar ist groß und vielfältig. Es gibt Deko für den Garten und fürs Haus. Echte Hingucker sind dabei, wie frühlingshaft bemalte und dekorierte Holzstelen, lustige Beetstecker, freche Osterhasen und vieles mehr. Eines ist ihnen aber allen gleich: Jedes der Einzelstücke, sorgt ob seiner Farbigkeit für beste Laune und Frühlingsgefühle.

Wer in die Bastelrunde gelangt, merkt gleich, hier haben alle Frauen Spaß an dem, was sie tun. „Wir könnten Verstärkung gebrauchen. Gerne können Interessierte unverbindlich bei unseren Nachmittagen, mittwochs ab 15 Uhr im Gemeindehaus vorbeischauen“, betont Marion Arnemann und fügt an, auch Männer seien angesprochen.