Dekoratives Upcycling

Seit bereits 18 Jahren ist Nicole Gruhn vom Vorstandsteam der Sassenberger Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) nebenberuflich als Künstlerin unterwegs. Besonders die Malerei mit Acrylfarbe liegt ihr am Herzen. „Ich bin schon sehr kreativ. Es macht mir Spaß neue Ideen zu entwickeln und so hatten wir vom Vorstand gedacht, man könne im Jahresprogramm einen Kreativwerkstoff mit aufnehmen“, erzählt die Sassenbergerin.

Upcycling, so lautet das Motto des ersten Treffens im Pfarrheim am Samstagnachmittag. Nicole Gruhn hatte sich im Vorfeld jede Menge Gedanken zum Thema gemacht. Sie hatte die Teilnehmerinnen gebeten alte Flaschen, Bücher und Dosen mitzubringen, die an diesem Tag verschönert werden sollt Sie selbst besorgte Kleiderhaken, Trockenblumen Farben, Schablonen und fertigte im Vorfeld Motive an. All das. was die Kreative sich als Bastelobjekt vorgestellt hat, wurde von ihr als Anschauungsobjekt hergestellt.

Das Angebot ist vielfältig, dekorativ und nachhaltig. Alten Dingen neues Leben einhauchen – so lautet die Devise. Die Teilnehmerinnen sind durchweg begeistert. Auch wenn die Anzahl mit fünf überschaubar ist. Der kreative Workshop hätte wesentlich mehr Resonanz verdient, da sind sich alle einig. „Wir sind schon enttäuscht, dass so wenig Frauen gekommen sind. Das Wetter ist wohl zu gut“, sagt Nicole Gruhn und zeigt nach draußen, wo die Sonne bei 23 Grad lacht.

Doch die Damen, die dabei sind, zeigen viel Eifer bei der Sache. „Das mache ich für meine beiden Töchter zu Weihnachten“, erzählt Brigitte Scheiper und malt einen niedlichen Snoopy auf einer bedruckten Buchseite aus. Das Bild wird beim Nachwuchs später in einem Rahmen sicher einen Ehrenplatz erhalten.

Mechthild „Mecky“ Dunker ist derweil draußen und besprüht ihre mitgebrachte Glasflasche mit weißer Farbe. „Da kommt jetzt noch ein Schleifenband dran und dann wird die Flasche mit einigen Trockenblumen bestückt.

Renate Preuß hat ebenfalls Glas von Zuhaus dabei. Sie nutzt alte Gurkenbehältnisse, um diese in schmucke Windlichter zu verwandeln. Dazu schneidet sie aus Buchseiten Herzen aus und klebt die Seiten auf das Glas. „Das sieht so schön aus“, schwärmt die Sassenbergerin hinterher von ihrem Werk.

Die Buchseiten erfreuen sich an diesem Tag überhaupt großer Beliebtheit. Nicole Gruhn hat extra alte Bücher ausgewählt. „Hier steht sogar noch ein D-Mark-Betrag drauf. Ich dachte, das nimmst du mal mit“, lacht sie. ganz verschieden e Motive können die Teilnehmerinnen auf die einzelnen Seiten bringen. Da wäre unter anderem das Mädchen mit den bunten Luftballons, die Giraffe mit dem roten Ball oder die getupfte Pusteblume. Auch ein Bild mit einem Kopfhörer gibt es als Vorlage. „Das ist ein super Geschenk für Musikfreunde“, weiß Renate Schräer.

Dosen werden besprüht oder mit Stoff beklebt und mit Bändern verziert, ein Schlüsselbrett aus alten Büchern ist ebenso dabei wie ein Haken für die Hundeleine.

„Es wird ganz sicher eine Wiederholung geben. Das Material ist ja noch in Hülle und Fülle da. Dann werden wir aber, um besser planen zu können, um eine Anmeldung bitten“, schickt Nicole Gruhn voraus.