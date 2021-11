Der Boden soll leben

Der Winterweizen, den Sebastian Bußmann in den Boden bringt, hat es auf den ersten Blick schlecht getroffen: Kein sorgsam mit Pflug und Grubber vorbereitetes, braun-krümeliges Saatbett erwartet ihn, sondern das, was von der Ernte auf dem Acker übrig geblieben ist. Maisstroh und Wurzelstrunke sind in der dicken Schicht deutlich zu erkennen. Doch hier sät nicht etwa ein besonders nachlässiger Landwirt. Mit der sogenannten Direktsaat beschreitet Bußmann im Gegenteil einen innovativen Weg im heimischen Ackerbau.

Der 31-jährige Landwirt hat sich mit Philipp Austermann und Michael Hörstmann zusammengetan - Kumpel aus Kindertagen, die in Landjugend und Ehrengarde zusammen feiern. Gemeinsam haben die drei beteiligten Betriebe in diesem Jahr eine Direktsaatmaschine angeschafft. Mit der „älteren Generation“ – den Hofeigentümern Christian Bußmann, Manfred Hörstmann und Theo Micke – habe es im Vorfeld zum Teil heftige Diskussionen gegeben, geben die Junglandwirte zu, doch schließlich haben sie ihnen die Zustimmung für das Experiment abgerungen.

Die Direktsaat ist kein neues Verfahren. Weltweit ist es weit verbreitet, doch in Deutschland führt es noch ein Nischendasein. Auf Bodenbearbeitung wird dabei komplett verzichtet. Die Saatmaschine schneidet nur zentimetertiefe Rillen durch das organische Material bis in das Erdreich und legt die Saatkörner darin ab.

Einer der Vorteile: Das Bodengefüge bleibt erhalten, Bodenorganismen wie Regenwurm und Co leisten kostenlose Arbeit zur Bodenverbesserung. „Der Pflug dagegen dreht alles auf links“, kritisiert Michael Hörstmann und erzählt von Erfahrungen bei einem Farmpraktikum in Kanada. Seit einem Vierteljahrhundert wird dort auf das Direktsaatverfahren gesetzt. „Sechs Wochen nach der Ernte war das ganze Stroh auf dem Acker verschwunden, von den Bodenorganismen verarbeitet“, sagt der 27-Jährige noch immer mit Erstaunen in der Stimme. „Das Entscheidende ist, dass der Boden lebt.“

Ein lebendiger Boden hat viele Vorteile, berichten die Junglandwirte: Er saugt selbst starken Regen auf wie ein Schwamm. Feuchtigkeit bleibe lange im Boden und auch Gülle sickere viel schneller ein. Die dicke Humusschicht, die sich nach und nach bilde, mache den Acker besser befahrbar. Zudem binde sie CO 2 . Die Pflanzen haben es in der natürlich durchgelockerten Humusschicht leicht, kräftige Wurzelgeflechte zu entwickeln und besser zu wachsen. Die Oberfläche bleibt feucht und so geht weniger Ackerboden durch Erosion verloren – ein Problem, dass sich auch auf heimischen Äckern inzwischen mit großen Staubwolken bemerkbar macht. Last but not least: Wegen des geringeren Arbeitsaufwands verfährt der Landwirt weniger Diesel auf dem Acker.

Doch es gibt auch Probleme. „Wir müssen den Boden für das Verfahren trainieren“, erläutert Austermann den mehrjährigen Prozess, bis die Vorteile greifen. Das Nährstoffgleichgewicht muss sich erst einpendeln. Detaillierte Nährstoffanalysen mit anderem Schwerpunkt als üblich seien notwendig, betont Bußmann. Ein Nachteil zeigt sich im Frühjahr, wenn Wärme nötig ist. Da ist der „braune“ Acker schneller. Den größten Nachteil stellt allerdings das Unkrautproblem dar. Hier müssen die Landwirte auf Herbizide setzen. Alternativen wie Striegeln kommen systembedingt nicht in Frage.

Die „ältere Generation“ ist noch immer zurückhaltend. „Man muss eben Erfahrungen sammeln“, sagt Landwirt Theo Micke zögernd. „Man muss sehen was geht und was nicht geht“, ergänzt Christian Bußmann. „Die trockene Witterung der letzten Jahre spricht für das System. Wenn das drastischer wird, hat es Vorteile.“

Die drei Junglandwirte dagegen blicken mit viel Elan nach vorn, freuen sich auf Experimente mit Fruchtfolgen und Nährstoffen. „Wir müssen den Boden anders verstehen und Symbiosen fördern“ hält Philipp Austermann den Ausgangsgedanken für einen regenerativen, bodenorientierten Ackerbau fest.