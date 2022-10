Der „Champion“ leidet unter Stress

Der Maisacker in Dackmar sieht eigentümlich aus. Viele Pflanzen erreichen gerade einmal Hüfthöhe. Statt einem einheitlichen Pflanzendach ähnelt der Anblick eher einer Buckelpiste. Unvermutet stehen große und kleine Pflanzen nebeneinander, erst in weiter Ferne, kurz vor dem Wald, dort wo es feuchter ist, wird es besser: „Trockenstress!“ lautet das Schlagwort, das Eigentümer Heinz Schmedt und sein Nachbar Heino Jüttner mit dem Anblick verbinden.

2022 ist auch in Sassenberg ein lausiges Mais-Jahr, betätigen die beiden Landwirte resigniert. Rund vier Wochen zu früh rollten Drescher und Häcksler über die Äcker. Dass Schmedt noch grüne Pflanzen präsentieren kann, liegt an einer speziellen Anbaumethode. Er hat die Saat statt im Mai erst im Juli gelegt, nachdem er zuvor als erste Nutzung Gras geerntet hatte. Jetzt lässt er die frostempfindlichen Pflanzen so lange wie möglich stehen - hoffentlich bis Ende November. Reif wird der Mais dann nicht mehr, ist aber als Silopflanze geeignet.

Mais hat vielseitige Verwendungsmöglichkeiten

Die Vielseitigkeit der Pflanze fasziniert Heino Jüttner. „Der Mais wird ja oft geschmäht, aber eigentlich ist er der ‚Bayern München‘ unter den Kulturen“, zieht er einen ungewöhnlichen Vergleich. Die Pflanze, die ursprünglich aus Mexiko stammt, ist in vieler Hinsicht ein „Champion“: Sie führt bei Getreide die weltweite Erntestatistik an, dient nicht nur als Tierfutter, sondern ist in weiten Teilen der Welt vor allem als wichtigstes menschliches Grundnahrungsmittel. Sie wird als nachwachsender Rohstoff zum Beispiel für die Kunststoff-Industrie ebenso angebaut, wie als Energiepflanze für die Verwendung in Biogasanlagen.

Eins allerdings kann Mais überhaupt nicht leiden: Trockenheit zur falschen Zeit. Und davon gab es in diesem Jahr mehr als genug. Jüttner hat einige Kolben seiner Ernte aufbewahrt. Makellos ist keiner. Zum Teil sind es nur die Spitzen, die nicht mit Körnern gefüllt sind. Aber dann gibt es auch verbreitet „Gummikolben“: Wegen des Trockenstresses während der Blütezeit – die liegt so etwa in der Zeit des Sassenberger Schützenfestes – wurden nur vereinzelte Narbenfäden befruchtet.

Schlecht befruchtet: Ein gesunder Maiskolben knarrt wenn man versucht, ihn zu brechen. Die „Gummikolben“ in denen viel zu wenig Körner stecken, bleiben still. Foto: Ulrike von Brevern

Damit bilden sich weniger Körner, der Kolben bleibt klein und zudem elastisch. Der Unterschied ist sogar zu hören, demonstriert Jüttner: Beim vollen Kolben reiben sich die Körner bei jedem Bewegungsversuch knarrend aneinander. Der „Gummikolben“ bleibt still.

Aber auch den richtigen Erntezeitpunkt zu finden, war für die Landwirte in diesem Jahr schwierig, denn die Pflanzen trockneten zwar viel zu früh aber auch sehr unterschiedlich ab. Wer zu spät kam, hatte Probleme bei der Weiterverarbeitung: Silage braucht einen vollständigen Luftabschluss für den Gärprozess. Der lässt sich bei zu trockenem Häckselgut schwer erreichen – Schimmel droht.

Am Ende ist es aber vor allem die Menge oder verbunden damit die Energie, die fehlt. Auch Schmedt rechnet mit „unterdurchschnittlichem“ Ernteerfolg.

Drei von fünf Jahren waren zu trocken

Letztes Jahr sei ein sehr gutes Maisjahr gewesen, da gebe es noch Vorräte, sagt Jüttner. Dennoch werde es nicht bis zur nächsten Ernte reichen. Dass selbst ein Champion gelegentlich Niederlagen einstecken, muss, davon können die echten Bayern ein Lied singen.

Doch beim Mais dauert die Flaute schon länger: Bereits 2018 war ein ähnlich besonders schlechtes Jahr wie 2022 und dazwischen wurde es nur selten besser. „In den vergangenen fünf Jahren waren drei Jahre viel zu trocken“, beklagt Jüttner. „Das ist schon echt hart.“