Der Fang seines Lebens

Philipp Gutzeit ist passionierter Angler. Schon als kleines Kind hat er den Anglern mit großer Faszination zugeschaut. „Meine Eltern waren spazieren und ich blieb völlig gefesselt bei den Anglern – und war überglücklich“, erinnert der heute 30-Jährige sich. Bereits mit fünf Jahren hat er das erste Mal selbst geangelt. Philipp Gutzeit setzt sich Ziele. In diesem Jahr wollte der Industriemeister nur Welse fangen. Das ist in den Gewässern der Umgebung nicht unbedingt Standard, denn es gibt nicht allzu viele. Viele Angler hatten ihn in der Vergangenheit regelmäßig am Feldmarksee komisch angeschaut, wenn er die ganz spezielle Angelrute für Welse auspackte. „Was willst du denn damit hier? Im Feldmarksee gibt es keine Welse.“ Doch, wie er nun mit Gewissheit weiß – weit gefehlt. „Ich bin sehr ehrgeizig und liebe die Herausforderung“, sagt der Sassenberger.

