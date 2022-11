Der Grundstein ist gelegt

Wenn alles gut geht, könnte schon im kommenden Jahr die erste Generation Kita-Kinder in die neue Kita im Herxfeld einziehen. Dort wo noch vor Kurzem das Gebäude der alten, seit langer Zeit aufgegebenen katholischen Kita stand, mauerten Bürgermeister Josef Uphoff und Sozialamtsleiter Helmut Helfers am Dienstag unter den Augen von Ratsvertretern aller Fraktionen und Vertretern der beteiligten Baufirmen die Zeitkapsel für den Neubau einer städtischen Kita feierlich ein.

Rund 22 Jahre ist es her, das in Sassenberg zuletzt eine Kita gebaut wurde, erinnerte Bürgermeister Josef Uphoff in seiner Festansprache. Viele Jahre lang habe angesichts der Prognosen über sinkende Kinderzahlen eher die Überlegung einer Nachnutzung im Fokus gestanden. „Jetzt wissen wir: Wir brauchen keine Kita umzuwandeln, wir dürfen sogar neu bauen!“, freute sich Uphoff. Auch in Füchtorf ist in den kommenden Jahren die Neueinrichtung einer Kita notwendig geworden, die nach derzeitigen Plänen jedoch für das kommenden Kindergartenjahr zunächst als Zwischenlösung mit Containermodulen umgesetzt wird.

In die Zeitkapsel wanderte außer den Bauplänen, Euromünzen, Coronatest- und Coronamaske auch eine tagesaktuelle Ausgabe der Westfälischen Nachrichten. Foto: Ulrike von Brevern

Die neue Kita im Herxfeld entsteht auf einem rund 4000 Quadratmeter großen Gelände, das überwiegend von der katholischen Gemeinde in Erbpacht überlassen ist. „Dafür sind wir ausgesprochen dankbar“, so Uphoff. Die künftige Struktur ist durch die Fundamente schon gut zu erkennen: Auf einer Grundfläche von 880 Quadratmetern finden vier Gruppentrakte für insgesamt 70 Kita-Kinder ihren Platz.

Für den Bau sind Kosten in Höhe von rund 3,95 Millionen Euro plus 400 000 Euro für die Gestaltung der Außenanlagen veranschlagt - „investiv herausfordernd“ für die Stadt gab Uphoff zu. Allerdings fördert das Land den Bau mit gut zwei Millionen Euro.

Vier Gruppen für U-3- und Ü-3 Kinder

Die ersten Kinder sind bereits angemeldet, denn das Interesse für die neue Kita wurde im derzeit laufenden Anmeldeverfahren berücksichtigt, erläutert Sozialamtsleiter Helmut Helfers. Es entstehen zwei Ü-3-Gruppen mit je 25 Kindern und zwei U-3 Gruppen mit je zehn Kindern, um die sich ein 14-köpfiges Betreuerteam kümmern wird.

Es sei „äußerst realistisch“, dass der gesamte Bau einschließlich Außenanlagen komplett bis Januar 2024 fertig sei, bestätigte Architekt Mathias Ossege. Die Verantwortlichen der Stadt hoffen jedoch, dass der Kitabetrieb selber schon deutlich früher aufgenommen werden kann. „Wenn es Oktober 2023 wäre, wäre ich nicht böse“, formulierte Uphoff vorsichtig.

Ursprünglich hatte die neue Kita am Steinbrink errichtet werden sollen. Nachdem das Neubaugebiet dort aber zunächst ausgebremst ist, konnten die weit vorangetriebenen Pläne annähernd eins zu eins an dem neuen Standort umgesetzt werden. Auch hier grenzt ein, wenn auch deutlich kleineres, Baugebiet mit 20 Bauplätzen an die Kita.