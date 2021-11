„Karneval ist unsere Welt, jeder ist ein Superheld!“ – Unter diesem Motto ist der KCK-Sassenberg gestern mit dem traditionellen Fahnehissen um 11.11 Uhr vor dem Haus der Tollitäten in seine 75. Session gestartet. Der Dombrowski sei schon seit Tagen unruhig gewesen, berichteten Prinz Lui I. „von Gesang und Fanfarenklang“ und seine Prinzessin Babsi aus dem Leben des Prinzenzepters, das wie es sich gehört ebenfalls aus seinem Schlaf in den prinzlichen Gemächern geweckt wurde.

KCK Coronaorden Karneval Sassenberg Foto: Ulrike von Brevern

„Wir vom KCK haben uns nicht unterkriegen lassen“, lobte der Regent mit Blick auf die coronagebeutelte vergangene Karnevalszeit sein närrisches Volk, von dem sich eine ansehnliche Abordnung wie gewünscht „in vollem Ornat“ versammelt hatte: „Der Karneval lebt, der Karneval kommt von Herzen“, rief er ihnen zu. Als Dank überreichte das Prinzenpaar später seinem Elferrat und weiteren führenden Narren einen speziell kreierten „Corona-Orden“, in kleiner Ausführung auch jahrelang noch am Revers tragbar. „Sonst gäbe es an dieses Jahr ja gar keine Erinnerung“, begründete Prinz Lui seine persönliche Initiative. Ohne neuen Prinz gab es im Frühjahr auch keinen Prinzenorden 2021.

Strahlendes Prinzenpaar

„Ihr strahlt auch nach zwei Jahren im Dienst noch wie am ersten Tag“, würdigte KCK-Präsident Ulrich Krewerth den Auftritt der Majestäten. Er erinnerte an die Anstrengungen der Aktiven Anfang des Jahres, trotz Corona karnevalistisches Vergnügen auf Distanz und per Video zu organisieren. Mit dem Sommerfest vor wenigen Wochen habe der Elferrat zudem mehr als 1000 Euro erwirtschaftet, die die Narren nun wieder spenden werden.

Normale Session

Krewerth ließ keinen Zweifel daran, dass für dieses Jahr eine „komplette, normale Session“ geplant werde. „Wir versuchen es mal“, sagte er optimistisch Es gelte „2G“ und natürlich müsse sehr flexibel reagiert werden. „Aber die Frage lautet doch: Stecken wir jetzt schon den Kopf in den Sand?“ Für den 5. Februar hoffen die Karnevalisten darauf, auf der närrischen „Pripro“ endlich einem neuen Regenten die Ehre erweisen zu dürfen. „Aber im Worst Case geht es eben wieder in digitale Formate wie in diesem Jahr schon“, so Krewerth.