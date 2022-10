Der Radsport sorgt für viele gesperrte Straßen

In Sassenberg und Füchtorf sorgt der Münsterland Giro am kommenden Montag für einige Straßensperrungen. Die Stadt hat in einer Pressenotiz zusammen gestellt, wo Einschränkungen im Straßenverkehr zu erwarten sind.

Der Münsterland Giro ist auch in Sassenberg und Füchtorf in 2022 unterwegs.

Für einen sicheren Ablauf des Sparkassen Münsterland Giro 2022 werden am Montag (3. Oktober) auf dem Stadtgebiet, insbesondere auch im Füchtorfer Ortskern, viele Straßen gesperrt. Mehr als 1000 Radsportler sind an diesem Tag beim „Jedermann-Radrennen“ über 125 Kilometer sowie dem Radrennen der Profiteams über 205 Kilometer auf verschiedenen Routen unterwegs. Für das Profirennen, das in Telgte startet und in Münster endet, ist mitten in Füchtorf an der Glandorfer Straße eine Sprintwertung eingerichtet.

Im Einzelnen werden nach Angaben der Verwaltung für das „Jedermann-Radrennen“ von 10.30 Uhr bis ca. 15.30 Uhr folgende Straßen gesperrt:

K 51 Gröblingen, vor der Abfahrt Milte Richtung Füchtorf

Gröblinger Straße

Tie

Glandorfer Straße

K 38 Milter Straße Richtung Vinnenberg

Für das „Profiradrennen“ werden in der Zeit von etwa 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr folgende Straßen für den Verkehr voll gesperrt:

K 18 ab Einmündung B 64 Richtung Sassenberg

B 513 Richtung B 475

B 475 bis Abfahrt Poggenbrook

K 18 Poggenbrook Richtung Gröblingen

K 51 Gröblingen Richtung Füchtorf

Gröblinger Straße

Tie

Glandorfer Straße

K 38 Milter Straße Richtung Vinnenberg

Die Verwaltung macht weiter darauf aufmerksam, dass an der gesamten Strecke ein absolutes Park- und Halteverbot herrscht. Parkende Fahrzeuge würden kostenpflichtig entfernt. Es wird gebeten, die betroffenen Straßen in den genannten Zeiten nicht zu befahren. Wegen der unterschiedlichsten Streckenverbindungen wird es keine Umleitungsbeschilderungen geben.