Der Wald ist ein Selbstläufer

Zu ihrem vierten Geburtstag erhielt Emma gestern ein ganz besonderes Ständchen: „Wo bleibt ihr denn?“ und „Sammeln der Jäger“ blies Ferdinand Freiherr von Korff höchstpersönlich dem Mädchen ein Geburtstagsständchen auf seinem Jagdhorn. Der sechs Monate alte Labradorwelpe Acryl – brav bei Herrchen bei Fuß sitzend – fiel gelegentlich mit melodiösem Heulen ein.

Eigentlicher Anlass für den feierlichen Moment am Waldesrand war ein großer Stapel Kinderbücher, die Hegeringleiter Freiherr von Korff und sein Stellvertreter Reinhold Möllenstroth an Kinder und Erzieherinnen der Kita St. Marien übergaben. Die Bücher rund um die Themen Natur, Jäger und Tierwelt wurden im Rahmen der Aktion „Grünes Herz - entdecke mit uns die Natur“ von der Kreisjägerschaft mit Unterstützung der LVM angeschafft. Nach und nach sollen alle Kitas im Kreis ein solches Bücherpaket erhalten, um die Kinder authentisch und ideologiefrei zu informieren, hieß es von Seiten der Kreisjägerschaft. Der Hegering Füchtorf legte noch ein paar Malbücher dazu.

„ »Mit Kindern in den Wald zu gehen, ist eigentlich ein Selbstläufer.« “ Doris Holtrup-Danwerth

Rund um die Übergabe gestaltete die Kita St. Marien ihren eigenen Waldtag. Zwar sei man ohnehin regelmäßig in „Pastors Büschen“, dem Wäldchen gegenüber der Kita, unterwegs, erzählt Erzieherin Doris Holtrup-Danwerth, die für ihre Kita die Aktion koordiniert hat. Doch eigens um die Bücher in Empfang zu nehmen, machten die Kinder der Gelben Gruppe einen Halbtagesausflug in den Wald rund um Harkotten mit Picknick und Entdeckungstour. Dabei bestätigte sich einmal mehr die Erfahrung der Erzieherinnen: „Mit Kindern in den Wald zu gehen, ist eigentlich ein Selbstläufer“, hielt Holdtrup-Danwerth fest. „Zu Einigem, was wir geplant hatten, sind wir gar nicht mehr gekommen, weil die Kinder so beschäftig waren, Dinge selber zu entdecken.“ Ein Waldbesuch sei für die Kinder pädagogisch wertvoll, weil er Kreativität und Sinneswahrnehmung umfänglich anrege.

„Der Wald ist unsere größte Klimazone“, erinnerte Freiherr von Korff und freute sich, zugleich, dass die Kinder schon etwas gelernt hatten. „Den Müll nimmt man mit!“, sagte Jayna fest.

Am Ende verließen die Kinder Harkotten nicht nur mit dem dicken Bücherpaket im Gepäck, sondern auch mit Eimern voll Naturmaterialien, mit denen das Thema Wald in den nächsten Tagen noch vertieft werden soll. „Auf zum Mittagessen“, blies Freiherr von Korff zum Abschluss der Zeremonie, als die Kinder von den Eltern abgeholt wurden.