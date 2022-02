Richtfest am Anbau: Deutlich mehr Komfort

Kraftvoll und ausdauernd schlug Petra Lind den letzten Nagel in den Dachstuhl des Anbaus am St. Johannes Kindergartens ein. Zusammen mit den Kindern und Mitarbeitern freute sich die Einrichtungsleiterin, dass es nun in großen Schritten in Richtung Fertigstellung geht. Durch die rund 70 zusätzlichen Quadratmeter werden wichtige Räume für die Über-Mittag-Betreuung geschaffen. Im ersten Schritt werden jetzt Rückzugsräume für die 17 Mitarbeiter und ein Büro für die Einrichtungsleiterin gebaut. Wenn alles fertig ist, liegt der überdachte Eingang des Kindergartens vorne, verriet Architektin Maria Stauvermann.

Im zweiten Bauabschnitt wird der jetzige Eingangsbereich für eine Caterer-Küche und einen großzügigen Essbereich umgebaut. Von den 75 Jungen und Mädchen, die in vier Gruppen die Einrichtung besuchen, sind an Spitzentagen 40 Kinder in der Über-Mittag-Betreuung.

Den Richtspruch rief Zimmermann Jacques Plengemeyer den Gästen aus Baugewerbe, Handwerk und vom Kirchenvorstand zu. Zuvor halfen die Kinder, den von der „Monster-Gruppe“ bunt geschmückten Tannenbaum gerade auszurichten. Auch mussten die Kinder und Gäste lautstark mitzählen, mit wie vielen Schlägen der 20 Zentimeter lange Nagel im Dachstuhl verschwand. Dazu wird nur verraten: Es ging kein einziger Hieb daneben.