Deutsche Eiche für die halbe Welt

Sassenberg

Handwerker gehen in Kurzarbeit, weil es an Holz fehlt. Baustellen liegen still, weil die Preise in die Höhe schießen. Sägewerke arbeiten durch, um den Bedarf zu decken. Und Sägewerk-Chef Hubert Hagedorn? Bleibt gelassen.

Von Gunnar A. Pier