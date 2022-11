Die ganze Gemeinde kann mitfeiern

Der „Lebende Adventskalender“ findet an vielen stimmungsvoll geschmückten Orten im Dorf statt.

Der von der KFD organisierte „Lebende Adventskalender“ lädt in Füchtorf Menschen aus der ganzen Gemeinde zum Mitfeiern ein. Hierzu trifft man sich vom 1. bis 23. Dezember von montags bis freitags jeweils um 18 Uhr an einem adventlich geschmückten Ort, um eine etwa 15-minütige Andacht zu halten, erläutert die Frauengemeinschaft in einer Pressenotiz. Es werden Lieder gesungen, ein weltlicher oder biblischer Text gelesen und das „Vater unser“ gebetet.

Die Stationen sind: Donnerstag (1. Dezember) Familie Kuhlmann, Sensenstraße 1; Freitag (2. Dezember), Rastplatz Rippelbaum; Montag (5. Dezember) Familie Fugel, Ringstraße 22; 6. Dezember Familie Böckenholt, Heinrich-Tellen-Straße 5; 7. Dezember Adventskranz Ströätken; 8. Dezember Familie Wächter, Wächterort; 9. Dezember Familie Schulke, Georgstraße 8; 12. Dezember Heimathaus Füchtorf; 13. Dezember Familie Laumann, Lütke Heide 10; 14. Dezember Adventskranz Aanepool; 15. Dezember Familie Altenau, Sassenberger Straße 1; 16. Dezember Tannenbaum Kirchplatz; 19. Dezember Michel Dornbusch, Schutzhütte Subbern; 20. Dezember Familie Pohlschmidt, Sassenberger Straße 34; 21. Dezember Familie Meyer, Finkenstraße 2; 22. Dezember Grundschule Füchtorf (grünes Klassenzimmer); 23. Dezember Familie Buddelwerth, Steinort 16.