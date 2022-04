Die Giganten dröhnen wieder

Das haben viele Fans vermisst in den vergangenen zwei Jahren: In Füchtorf dröhnen wieder die Giganten. Das Tractor Pulling 2022 hat unzählige Besucher angezogen. Die Hörstkamp-Arena bebte und auch die Lokalmatadore zeigten sich zufrieden.

Die Luft flimmert über glänzende Auspuffrohre. Endlich, nach zwei Jahren Pause dröhnen sie wieder, die motorstarken Giganten der Tractor-Puller-Szene. Die absolute Elite gibt zum Auftakt der Saison am Wochenende auf der Bahn der Hörstkamp-Arena alles. Es geht schließlich um Punkte und am Ende um den Titel. Die Füchtorfer haben die Corona-Pause sinnvoll genutzt. So freuen sich Tausende Besucher über eine neue Tribüne und bessere Sicht. Auch das Konzept ist ein wenig verändert worden.

Wo der Samstag sonst ganz im Zeichen der Garden-Puller, also der eher kleinmotorigen Fahrzeuge stand, sind diesmal auch einige der Königsklasse am Start. „Das hat den Samstag richtig aufgewertet. Es war noch nie so viel, wie in diesem Jahr“, bilanziert Tobias Hörstkamp zufrieden. Glücklich ist der Lokalmatador auch, dass der neue Motor des „alten Monsters“ also „Green Monster Stage IV“ das gehalten hat, was das Team sich versprochen hat. In diesem Jahr feiert der Schlepper seinen 20. Geburtstag. Zweimal schafft Pilot Daniel Frische am Samstag in der 3, 5 Klasse mit dem modifizierten Schlepper den ersehnten Full Pull. Das bedeutet, er zieht den Bremswagen über die 100-Meter-Marke. Im Stechen setzt Frische sich schließlich gegen den Fahrer vom Team „Erlkoenig 2“ durch. „Der neue Motor hat gute Dienste geleistet. Das ist ein sehr guter Saisonstart“, freut Tobias Hörstkamp sich.

Auch die Motorsportfans sind begeistert endlich wieder die starken Traktoren beim Kampf um den Full Pull zu sehen. Manch einer, wie beispielsweise das Team mit dem urigen Namen „Schluckspechtzeraptor“, der am Sonntag mit dem allzu passenden Lied „Was wollen wir trinken“, begrüßt wird, gibt sich nur ein kurzes Stelldichein. Bereits am Start reißt die Hinterachse ab. Einen wilden Ritt auf eben dieser zeigt Toni De Jong. Sein 4000 PS-starker Trecker hüpft über die Strecke und zeigt dabei aber nur eine mäßige Leistung.

„Das Setup passte nicht“, erklärt der Niederländer. Bei anderen vielversprechenden Schleppern scheitert es an Kleinigkeiten. Landsmann „Shackelton“ hat zu wenig Sprit im Tank.

„Da ist ein wenig der Wurm drin in der 2,5 Tonnen-Klasse Klasse“, findet Ulf Schnackenberg, der einmal mehr Sprecher der Veranstaltung ist. Auch er feiert in diesem Jahr ein Jubiläum. Bereits seit 30 Jahren moderiert und kommentiert der Tractor-Pulling-Experte mit viel Hintergrundwissen die Wettbewerbe. Die Besucher, darunter auch viele Kinder, die natürlich bei den dröhnenden Motorgeräuschen das Geschehen mit Kopfhörer verfolgen, freuen sich über die kleinen Anekdoten aus den Reihen der Teams. Schnackenberg animiert das Publikum zum Singen und zu Laola-Wellen. Seine Sprüche sind ebenso legendär. Kyra Kustermans, Fahrerin vom Team „Hot Art“ bezeichnet er etwa als „Princess of Tractor-Pulling“, dem heimlichen Star der Szene. Die junge Pilotin aus den Niederlanden legt mit ihrem V12-Motor auch einen glänzenden Lauf hin. Lange steht sie in der 2,5 Tonnen-Klasse mit 88,86 Metern auf Rang eins. Am Ende landet sie hinter „Wicked Screamer“ auf Platz drei. Dirk Wessel siegt mit 96,12 Metern im „Green Monster V Mitas Edition“. Der Schlepper verfügt über zwei Allison-Motoren und insgesamt 6000 PS mit 28 Litern Hubraum pro Motor. Der Bolide punktet vor allem als Leichtgewicht. Das Chassis ist zum Teil aus Karbon und Titan gebaut. Dennoch sei der Sieg nicht leicht gewesen, versichert Wessel.

Der „Fighter“ startet mit Tobias Hörstkamp in der 4 Tonnen-Klasse. Es gibt technische Probleme. Am Ende schafft Hörstkamp es nicht ins Finale. „Wir wissen nicht, was los nicht“, kommentiert der Füchtorfer. Dessen ungeachtet ist das Füchtorfer Team mehr als zufrieden mit den Ergebnissen zum Auftakt. Die Veranstaltung ist besser besucht denn je und zweimal als Erster auf dem Treppchen zu stehen, ist ja keine schlechte Ausbeute.