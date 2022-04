Das Fünf-Wunden-Kreuz im hinteren Teil des Brook wurde jetzt von Schreiner Theo Volbracht frisch saniert. Es lohnt einen Frühlingsspaziergang. 1922 errichtet wird es dieses Jahr genau einhundert Jahre alt.

Und so kommt man hin: Folgt man am östlichen Stadtrand im Brook dem „Sassenberger Weg“ (S-Beschilderung) überrascht den Wanderer in einem dicht bewachsenen Wäldchen ein ungewöhnliches Holzkreuz – mit drei in der Länge differierenden waagerechten Balken und kleeblattförmigen Enden.

Der Name Fünf-Wunden-Kreuz wurde laut Heimatforscher Hans Christoph Fennenkötter in seinem Buch „Wie war das damals“ von einem längst abgebrochenen alten Bildstock übertragen, der wenige hundert Meter entfernt auf der sogenannten Fünf-Wunden-Heide gestanden hatte. Demnach war das drei Meter hohe Kreuz bereits das neunte an dieser Stelle.

Forscher sind uneins

Über das Datum der Errichtung des Originalkreuzes sind sich die Forscher uneins: die einen sprechen von 1625, die anderen von 1634. Sicher ist die Datierung des jetzigen Kreuzes durch die Gebrüder Heinrich Johann Christ.

Die hölzerne Schriftplatte zeigt die griechischen Buchstaben Alpha und Omega (Anfang und Ende), darunter im Halbrelief das Osterlamm mit der Siegesfahne. Das Fünf-Wunden-Kreuz soll – laut einer sich hartnäckig haltenden Legende – an einen Überfall plündernder Kroaten auf den Hof Hove­stadt in Dackmar erinnern, der mit dem Rückzug der Kroaten endete. Demnach begruben sie ihre Erschlagenen an dieser Stelle und errichteten das erste Kreuz.

Es passt mit seiner Symbolik auch gut in die Zeit der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine. So steht am Fuße des Kreuzes geschrieben: „Die sanften Lämmer siegen, wo Löwen unterliegen. Geduld im Kreuz gibt Stärke!“