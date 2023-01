Die Teams kommen gerne hierher

Die Frage, wie und wo er die Zeit rund um den Jahreswechsel verbringt, muss man Walter Mertens eigentlich seit vielen Jahren nicht mehr stellen. Schließlich ist der Jugendobmann der VfL-Fußballabteilung in besagtem Zeitraum fast täglich in der großen Herxfeldhalle anzutreffen. Hier geht gerade die 48. Auflage der VfL-Fußballhallenturniere über die Bühne. Eigentlich, so merkt Mertens an, wäre es in diesem Winter der 50. Budenzauber gewesen. Doch Corona machte Organisation und Durchführung unmöglich.

„ Nach dieser Zeit bin ich einfach nur froh, dass die Kinder wieder spielen dürfen. “ Walter Mertens, Organisator

„Nach dieser Zeit bin ich einfach nur froh, dass die Kinder wieder spielen dürfen.“ Die Halle wird in diesen Tagen zu Mertens' zweiter Heimat. „Ich mache das jetzt seit 22 Jahren, bin damit groß geworden und kenne es einfach nicht anders“, blickt er nun zurück. Auch davor war Mertens mit dem VfL-Budenzauber verbunden - und schaute Vater Norbert bei der Organisation über die Schulter. Diese beginnt stets im Sommer, wenn erste Vereine anfragen. „Ende September, Anfang Oktober wird es dann konkreter.“ Dabei hat Mertens auch ein Auge auf den Umfang der Turniere - und die Gegebenheiten abseits der Spiele. In manchen Altersklassen seien derart viele Anfragen von Vereinen gekommen, dass das Teilnehmerfeld auch doppelt oder dreifach so groß hätte ausfallen können - theoretisch. „Die Teams kommen gerne hierhin. Ich freue mich auf jede Mannschaft und mir tut jede Absage leid. Uns ist der Umgang untereinander einfach wichtig. Die Trainer und Verantwortlichen kennen sich, wir halten den Kontakt auch abseits des Turniers.“

Nach drei Turniertagen war noch keine Mannschaft dem Wettbewerb ferngeblieben. Früher war das auch schon einmal anders; Vereine blieben kommentarlos fern - und die Kinder warteten vergeblich auf ihre Gegner. Ein wenig habe in diesem Winter die Corona-Lage Einfluss auf die Turnierplanung genommen, wie Mertens erläutert. „Die Halle war immer sehr voll“, erinnert er an die großen Mannschaften und ein damit verbundenes großes Zuschaueraufkommen bei den Spielen von der D- bis zur A-Jugend. Schweren Herzens senkt der VfL das Teilnehmerfeld in diesen vier Altersklassen von zehn auf nun noch acht. Doch allein die Tatsache, wieder Hallenfußball ermöglichen zu können, mache ihn glücklich. Auf das zehnköpfige Helferteam und engagierte Eltern sei Verlass; sowohl der Auf- und Abbau der Banden, als auch der Kioskbetrieb gingen reibungslos über die Bühne.

Bei allem ehrenamtlichen Einsatz dürfe der Faktor Geld nie aus den Augen verloren werden. Besonders die jüngeren Kicker strahlen bei der Siegerehrung über eine Medaille und - bei entsprechend vorderer Platzierung - einen Pokal. Die Sparkasse blieb auch in diesem Winter als Hauptsponsor an Bord. „Ohne die Sparkasse und alle unsere Sponsoren könnten wir die Kinder nicht für ihre tollen Leistungen belohnen.“ Die Turniere seien ein finanzieller Kraftakt und generell von großer Bedeutung für die Jugendarbeit der Fußballabteilung. Und dennoch gehe es immer in erster Linie um den Sport. „Wir haben ein tolles Turnier gesehen“, gratuliert Mertens etwa den U-10-Kickern zu ihren Leistungen. Bis zum kommenden Wochenende dürften noch weitere kleine Feste des Kinder- und Jugendfußballs dazukommen.