Die Welt der Instrumente entdecken

Dem Musikverein liegt die Nachwuchsarbeit am Herzen. Und so hat er am Wochenende große und kleine Musikfreunde zum Schnuppern eingeladen. Blockflöte, Saxofon, Klarinette, aber auch Schlagzeug, Trompete und Tuba konnten die Gäste ausprobieren und so eine Entscheidung treffen, welches Instrument für sie in Frage kommt.

Rund 40 potenzielle große und kleine Musikfreunde fühlten sich von der Einladung des traditionsreichen Füchtorfer Musikvereins angesprochen und probierten im Rahmen eines Schnuppertages in der Grundschule aus, welches Instrument für sie möglicherweise das richtige sein könnte. Regelmäßig – zirka im Turnus von drei Jahren – bietet der Musikverein so einen Schnuppertag für Interessenten an. Zu erkunden im Instrumentenparcours waren Blockflöte, Saxofon, Querflöte, Klarinette, Trompete, Schlagzeug, Waldhorn, Posaune, Tenorhorn und Tuba.

Zunächst stellten sich die verschiedenen Gruppen des Vereins vor, wobei die musikalische Früherziehung den Auftakt bildete. Die Zielgruppe sind hier die Erst- und Zweitklässler. Intoniert wurde das Kinderlied „Hänschen klein“.

In erster Linie war es die Blockflöte, die in dieser Altersgruppe zum Einsatz kam. „Weil die Kinder weder Saxofon noch Querflöte ob ihrer eher kleineren Hände greifen können, macht Blockflöte am meisten Sinn“, erklärte Nadine Elfenkämper, die diese Flötengruppe anleitet. Mit dabei war Elisa. Die Neunjährige ist bereits seit drei Jahren in der Truppe aktiv. „Das Spielen macht mir Spaß“, sagte die Drittklässlerin und strahlte.

Kooperation mit der Musikschule

Die Nachwuchsarbeit liegt dem Verein sehr am Herzen. Aus diesem Grund bietet er sowohl Kindern und Jugendlichen, aber auch motivierten Erwachsenen die Möglichkeit, ein Blas- oder Schlaginstrument zu erlernen. Seit drei Jahren gibt es eine Kooperation hinsichtlich der professionellen Ausbildung mit der Musikschule Warendorf. Die Nachwuchsmusiker und -musikerinnen bekommen somit intensiven Unterricht durch erfahrene Musiklehrer.

Darüber hinaus gibt es in dem Füchtorfer Verein natürlich auch noch das Hauptorchester. Das rund 40-köpfige Ensemble tritt mehrfach im Jahr auf, unter anderem jüngst beim Jubiläum, beim Spargelfrühling oder in Kürze beim Schützenfest.

Feste Probentage gibt es bei den meisten Gruppen nicht. „Das wird je nachdem geplant“, erklärt Jan Böckenholt, der Vorsitzende des Musikvereins. Lediglich die Probe des Nachwuchses dienstags ab 18 Uhr und die des Hauptorchesters donnerstags ab 19.30 Uhr seien feste Termine, ergänzt er.

Marika gehörte zu den vielen jungen Gästen, die sich an diesem Nachmittag an einem der Instrumente ausprobierten. Die Neunjährige hatte sich für das Saxofon entschieden. Doch sie merkte schnell: So einfach, wie es aussieht, war es am Ende nicht, einen vernünftigen Ton herauszubringen. Sarah Bevermann zeigte ihr, wie es funktioniert. Und das mit Erfolg. „Ich möchte das machen“, betonte Marika.

Große Resonanz

Auch Petra Meßing war an diesem Tag als Lehrerin mit von der Partie. Seit rund 30 Jahren spielt sie im Hauptorchester Querflöte. Jetzt zeigte die Musikerin der zehnjährigen Lotta, wie ihr Ins­trument funktioniert. Zunächst wurde die Flöte zerteilt. „Schau, ob du einen Ton herausbringst“, motivierte sie und hielt ihr das Mundstück hin. Lotta schaffte dies souverän. „Ich möchte gerne Querflöte lernen, gucke heute aber noch weiter“, legte die Viertklässlerin sich an diesem Tag noch nicht fest.

Lotta ist noch auf der Suche, doch Querflöte könnte für die Zehnjährige durchaus in Frage kommen. Foto: Marion Bulla

Der Schnuppernachmittag war aufgrund der großen Resonanz einmal mehr ein voller Erfolg. „Wir freuen uns über jeden, der ein Instrument erlernen möchte. Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene oder musikalisch talentierte Quereinsteiger sind immer willkommen“, betonte Jan Böckenholt.