Diebstahltour auf Baustellen

Zwischen dem 2. Mai und dem 18. Juli 2020 suchten zwei junge Sassenberger mehrere Baustellen in Sassenberg und Warendorf auf, stiegen dabei unter anderem in einen Bauwagen ein, flexten eine Tür auf und entwendeten allerlei Werkzeug. Am Montag mussten sie sich vor Gericht verantworten. Die Anklage listete als Diebesgut der vier Taten unter anderem Bohrmaschinen, Schweißgeräte und Profi-Laserentfernungsmesser auf. Einmal begab sich einer der Täter allein auf eine Baustelle, öffnete mit Gewalt das Schloss eines Baucontainers und stahl eine Kettensäge. Der Gesamtwert des jeweiligen Diebesguts variierte zwischen 250 und rund 1700 Euro. Beim letzten Diebstahl scheiterte das Duo an einer Containertür und nahm stattdessen einen Bolzenschneider mit.

Grundsätzlich geständig

Die Anklage sei grundsätzlich korrekt, räumten die beiden Verteidiger ein. Allerdings handele es nicht bei allen sichergestellten Werkzeugen auch tatsächlich um Diebesgut. Manches habe sich ganz legal in ihrem Besitz befunden, von anderen vermeintlich gestohlenen Gegenständen habe man keine Kenntnis. „Das werden wir heute nicht aufdröseln können“, merkte der Vorsitzende Richter an. Es sei schwierig, sämtliche Gegenstände zuzuordnen.

Es sei eine „blöde Entscheidung“ gewesen, räumte der mittlerweile 18-jährige Sassenberger ein. Er bereue seine Taten sehr. Man habe das Diebesgut nicht weiterverkaufen wollen, sondern habe gemeinsam an einer Mofa gebastelt. Daraufhin wies ihn der Vorsitzende Richter auf den Umstand hin, dass manches aufgelistete Werkzeug für derartige Reparaturen sicherlich nicht benötigt würde.

Sein 19-jähriger Freund gab an, man habe gemeinsam etwas getrunken und sei dann losgezogen. Äußerungen, die die Vertreterin der Anklage so nicht akzeptieren wollte. „Es wird hier so als dumme Idee dargestellt. Wenn man Schlösser aufflext, passiert das ja nicht irgendwie.“ Zudem sei es nicht bei einer einmaligen Aktion geblieben.

Berichte der Jugendgerichtshilfe

Aufgrund der relativ lange zurückliegenden Taten, mit Blick auf die Berichte der Jugendgerichtshilfe und der insgesamt positiven Entwicklung des Duos stand am Ende der Verhandlung die vorläufige Einstellung des Verfahrens. „Wir reden hier nicht von einem Ladendiebstahl“, merkte der Vorsitzende Richter mit Nachdruck an und sprach von einer „erheblichen kriminellen Energie“.



Im Ergebnis müssen die beiden Angeklagten für die vorläufige Einstellung des Verfahrens jeweils 720 Euro an die SKM-Fachstelle für Täter-Opferausgleich zahlen.