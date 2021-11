Auf Initiative von Hans-Christoph Fennenkötter, Dr. Ansgar Russell und Dr. Reinhold Schoppmann war eine Nachbildung des in Münster in einem Depot eingelagerten Original-Altars entstanden (die WN berichteten). „Wir dürfen wirklich froh und dankbar sein“, brachte Pfarrer Andreas Rösner seine besondere Freude über diesen Gewinn für die Kirchengemeinde und die Stadt zum Ausdruck. „Dieser Altar ist ein Geschenk an die Gemeinde.“ Im Anschluss an die Heilige Messe hatte Historiker Hans-Christoph Fennenkötter die Geschichte des Altars nachgezeichnet und die Beweggründe des Trios erläutert, ehe Rösner das neue Schmuckstück in der Seitenkapelle segnete.

Ausführlicher Bericht folgt.