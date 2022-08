Digitalisierung hält Einzug

Die Sassenberger Schulen werden immer digitaler. Ein Klassiker ist sogar gänzlich verschwunden: Klassenbücher in Papierform gehören der Vergangenheit an.

Ein umfangreiches Zahlenwerk präsentierten die Leiterinnen der drei Grundschulen sowie der Sekundarschule den Mitgliedern des Schulausschusses. Bei allen Anregungen, Problemen und Nöten betonten die vier Frauen ausdrücklich die konstruktive und gute Zusammenarbeit mit Rat und Stadtverwaltung.

Den Anfang machte Elisabeth Suer, deren Sekundarschule in diesen Tagen ihr zehnjähriges Bestehen feiert. In 19 Klassen und einer internationalen Förderklasse unterrichte man 476 Schülerinnen und Schüler. „Das war eine echte Herausforderung“, kommentierte sie die Bemühungen der Schule, Bildungsgutscheine für das Programm „Ankommen nach Corona“ auszugeben. Schließlich dürften nur zertifizierte Anbieter beauftragt werden, was mit Mühe gelungen sei.

„ »Der Kreis hätte auch an die Grundschulen denken können.« “ Stefanie Dilla-Kell, Leiterin der Nikolausschule

Im noch jungen Schuljahr ist ein Klassiker gänzlich verschwunden: Klassenbücher in Papierform gehören der Vergangenheit an, die digitale Variante sei von nun an im Einsatz. Maria Erdmann (Johannesschule) freute sich über die „Augenweide“ des neuen Schulvorplatzes, über den die derzeit 213 Kinder „ihre“ Schule erreichen. Ferner berichtete sie von einer Warteliste für das sehr gefragte OGS-Angebot. Sie monierte das Fehlen eines Schulsozialarbeiters: „Der Kreis hätte auch an die Grundschulen denken können.“

Dass in diesem Bereich großer Bedarf besteht, unterstrich im Verlauf auch Stefanie Dilla-Kell (Nikolausschule). Sie berichtete vom freiwilligen Einsatz einer Sonderpädagogin ihrer Schule, die in ihrer Pause eine stark genutzte „Sorgensprechzeit“ eingerichtet habe. Dilla-Kell sprach von „ernsthaften Sorgen und Nöten“, die von den Kindern geschildert worden seien. Dilla-Kell trägt derzeit die Verantwortung für 218 Schülerinnen und Schüler.

Täglich neue Anmeldungen

Auch in ihrer Einrichtung sei die Bis-Mittag-Betreuung sehr gefragt. „Die räumlichen Zustände sind wirklich gut“, freute sie sich über einen bereits erfolgten Gebäudeanbau. „Die nicht vorhandenen Sprachkenntnisse stellen uns vor große Herausforderungen“, berichtete sie von den Bemühungen, ukrainische Kinder zu betreuen.

Marlies Borisch (Grundschule Füchtorf) berichtete von 72 Mädchen und 100 Jungen, die derzeit im Spargeldorf unterrichtet werden. Sieben Betreuerinnen kümmern sich demnach bis um 13 Uhr aktuell um 93 Kinder, 49 von ihnen bleiben gar bis 15 Uhr. „Das haben wir völlig unterschätzt. Es kommen täglich neue Anmeldungen.“ Auch in Füchtorf schreite die Digitalisierung in großen Zügen voran. So hofft Marlies Borisch noch im Laufe des Schuljahres auf die Lieferung von digitalen Tafeln. „Ich mag es bald nicht mehr sagen: Wir brauchen Räume“, wiederholte sie die seit Langem bekannten Raumprobleme im Schulgebäude. Aber auch Borisch sah Lichtblicke: „Wir sind sehr dankbar, dass wir das Dorfgemeinschaftshaus nutzen dürfen.“