Dirtpark statt Halfpipe kommt an

Nils Bischoff und Dirk Schöne nehmen den alten Bolzplatz am Knapp in Augenschein, auf dem der Dirtpark entstehen könnte.

Die beiden Brüder hatten im Sommer 2021 Unterschriften gesammelt und sich mit dem Wunsch nach einem Skaterpark oder einer Halfpipe an den Füchtorfer Ratsherrn Dirk Schöne (CDU) gewandt, der damals noch stellvertretender Bürgermeister war. In Füchtorf gebe es abseits des Vereinssports für Jugendliche keine Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen, beklagten sie, und für Kinderspielplätze seien sie einfach schon zu alt.

Seither hat sich an der Situation in der Praxis wenig geändert, obwohl hinter den Kulissen durchaus schon etwas passiert ist. Die Anfrage ging an Rat und Verwaltung, es wurden Gelder in den Haushalt eingestellt - für 2023 immerhin 20 000 Euro - und auch ein Ort war in der Diskussion: der Bolzplatz am Knapp. Hier ergab allerdings die notwendige schalltechnische Voruntersuchung im Herbst, dass der Lärm einer Skateranlage baurechtlich den Anwohnern nicht ohne Weiteres zuzumuten sei.

Mika und Nils Bischoff fühlen sich für Spielplätze schon lange zu alt. Aber auch dem Traum einer Skateranlage sind sie inzwischen entwachsen. Foto: Ulrike von Brevern

„Damals, als wir gefragt haben, war ich in der sechsten Klasse, da wusste ich noch nicht, wie viele Phasen es gibt in der Politik“, gibt Nils zu. „Ich dachte, das geht jetzt so in einem Jahr, dann ist der Platz gebaut.“ Heute ist der Gymnasiast 14 Jahre alt, sein Bruder Mika zwölf und ihre Scooter, mit denen sie sich im vorletzten Sommer zur Skaterbahn nach Warendorf bringen lassen mussten, bleiben immer häufiger zu Hause. Nach Warendorf fahren sie deswegen schon lange nicht mehr.

Doch enttäuscht seien sie schon ein bisschen, geben die beiden Jungs zu. Andererseits sind sie auch froh, dass nun vonseiten der Politik eine Alternative zur Skaterbahn ins Gespräch gebracht wurde. Statt einer Skaterbahn könnte ein Bikepark entstehen, auf dem mit dem Fahrrad oder Mountainbike hügelauf hügelab gefahren werden kann. „Der ist nicht so laut“, gibt Nils zu und für die beiden Initiatoren inzwischen sogar durchaus attraktiver. „Wir sind jetzt ja relativ alt“, sagt Nils, „da wäre ein Bikepark schon eher was.“

Der Ort, der ins Auge gefasst ist, bleibt weiterhin der alte Bolzplatz. Er ist im Besitz der Stadt, andere Grundstücke bieten sich derzeit nicht an. Für Schöne ist der Platz auch ideal für die Bedürfnisse Jugendlicher: „Weit genug weg vom Ort, und doch mitten drin.“ Und zudem: „Der ist ja gut bewohnt“, sagt er mit einem Augenzwinkern und deutet auf die zahlreichen Maulwurfshügel. „Fußballspielen ist hier viel zu gefährlich“.

Damit er wirklich leiser ist, würde der Bikepark wohl als sogenannter „Dirtpark“ gebaut, also nur aus Erde, ohne Asphaltdecke. Das machen schon die Kosten deutlich. In Sassenberg, wo die Optionen noch offen sind, stehen bis zu 180000 Euro im Haushaltsansatz. Nils findet Erde ohnehin besser als Asphalt, aber eine Frage an Dirk Schöne brennt ihm doch auf den Nägeln: „Wie weit weg muss man denn eigentlich von den Häusern bleiben?“ Eine erschöpfende Aussage dazu gebe es noch nicht, so Schöne. Denn wie vieles im Bereich des Bauens ist auch das kompliziert und richtet sich nach der Nutzung. Es müsse wohl eine Lärmprognose erarbeitet werden, ähnlich wie in Freckenhorst, so berichtete Bürgermeister Josef Uphoff im Ortsausschuss am Montagabend. Da es allerdings schon viele ähnliche Plätze gebe, sei das hoffentlich nicht zu zeitaufwendig.

Noch sind die Bischoff-Brüder ganz entspannt. „So doll wie damals ist das Interesse nicht mehr“, gibt Nils zu. Aber einsetzen für ihr Projekt würden sie sich schon noch, wenn es ginge. „Ein Problem ist es, wenn es noch einmal zwei Jahre dauert. Das ist dann nicht mehr so gut“, sagt Mika deutlich und ergänzt höflich: „Wenn es gehen würde, wäre es gut, es möglich schnell zu machen!“