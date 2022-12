Drei Tage lang Schachblumenmarkt

Gerade ist erst der Allerheiligenmarkt erfolgreich über die Bühne gegangen, da plant der Sassenberger Gewerbeverein schon das nächste Highlight: Vom 24. bis 26. März 2023 soll der Schachblumenmarkt in der Hesselstadt wieder stattfinden – nach dreijähriger Coronapause.

Das Schachblumenmarkt-Komitee um Hubert Korte organisiert wieder ein buntes Event mit verkaufsoffenem Sonntag, Präsentation von Handel und Gewerbe, Trödelmeile, Kindertrödelmarkt, Hollandmarkt, Oldtimerausstellung, Almhütte und Musik sowie Kirmesvergnügen. Auch die Bekanntgabe der neuen Schachblumenfee samt Elfe darf nicht fehlen, um die noch amtierende Schachblumenfee Sarah Kraßort nach vier Jahren Amtszeit abzulösen.

Wie in den Vorjahren soll sich der Schachblumenmarkt wieder komplett selbst finanziell tragen. Daher werden noch Sponsoren und Aussteller gesucht. Alle Geldgeber werden auf einer großen Sponsorentafel mit ihrem Logo präsentiert. Aussteller, die ihr Gewerbe, Handwerk oder ihre Dienstleistungen dem Publikum zeigen wollen, können sich ab sofort anmelden unter der E-Mail: schachblumenmarkt@gmx.de.

Bleibt die Frage, wieso der Markt erstmals dreitägig gefeiert wird. Bereits am Freitagabend soll eine Opening-Party in der Almhütte stattfinden. Das bunte Programm am Samstag und Sonntag wird dann sicherlich wieder etliche tausend Besucher nach Sassenberg locken, wo im Frühjahr die Schachblumen im Naturschutzgebiet „Schachblumenwiese” an der Hessel blühen.