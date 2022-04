Dringend Wohnraum gesucht

Der Wissensdurst der aus der Ukraine geflüchteten Menschen und deren, die sie in Sassenberg und Füchtorf aufgenommen haben, war am Mittwochnachmittag im evangelischen Gemeindehaus riesig. Wie groß der Beratungsbedarf ist, zeigte sich in der beeindruckenden Resonanz auf die Einladung der Stadt Sassenberg zu einem Austausch bei Kaffee und Kuchen. Von den 33 Geflüchteten und Aufnehmenden waren fast 50 Personen anwesend.

Das Treffen federführend perfekt organisiert mit Namensschildern, blau-gelber Tischdeko und Infozetteln auf farbigem Papier hatten die Flüchtlingskoordinatoren Nicole Palsherm und Rick Schulze. Dabei konnten sie sich auf die Unterstützung engagierter Bürgerinnen verlassen. Die kamen hinzu, um ihre Veranstaltungen oder Gruppierungen vorzustellen. Die Veranstaltung hatte gleich mehrere Ziele. Ein Kennenlernen untereinander, die Informationsvermittlung und natürlich die Stärkung des sozialen Miteinanders. Ein Thema, das fast allen unter den Nägeln brannte, war die Wohnungssuche. Aber auch Hilfe im Krankheitsfall, Schul- und oder Kindergartenbesuche standen auf der Agenda. Neben den Mitarbeitern aus dem Sozialamt, dessen Leiter Helmut Helfers auch vor Ort war, hatte die meiste „Arbeit“ Inna Friesen. Ehrenamtlich stellte sie sich als Übersetzerin zur Verfügung. „Ich kann zwar kein Ukrainisch sprechen, aber Russisch und etwas Weißrussisch. Da kommen wir schon zurecht.“

„ »Ich danke allen, die Kriegsflüchtlinge aufnehmen.« “ Bürgermeister Josef Uphoff

In seinen offiziellen Begrüßungsworten – natürlich auch von Inna Friesen übersetzt – unterstrich Bürgermeister Josef Uphoff den Wunsch nach baldigem Frieden. Den Ukrainern wünschte er, dass sie in den sicheren Verhältnissen hier vor Ort zur Ruhe kommen und drückte sein Mitgefühl und Verständnis dafür aus, dass sie mit ihren Sorgen und Gedanken in ihrer Heimat seien.

Ein ganz besonderer Dank Uphoffs galt allen Bürgern, die den Kriegsflüchtlingen hier ein Zuhause böten und auch denen, die sich in Betreuung und Vermittlung mit Herzblut und Fachkompetenz engagierten.

Ein zweites Thema, welches an den Tischen viel diskutiert wurde, war die Hoffnung auf Arbeit. Und auch die Frage nach Deutschunterricht stellte sich immer wieder. Der 16-jährige Abetic lernt die Sprache bereits in einer internationalen Klasse und hat auch schon auf sportlicher Ebene erste Kontakte geknüpft.

Denn zum Glück spricht er, wie viele der Geflüchteten, sehr gut Englisch. Wer Englisch reden und verstehen konnte, hatte Mittwochnachmittag klare Vorteile, denn damit und mit Händen und Füßen klappte so manche Kommunikation auch ohne Übersetzerin.