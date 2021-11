Durch das Reich der Mitte als eine Herausforderung

Eine umfassende China-Reise mit allen landschaftlichen und kulturellen Höhepunkte müsste Jahre dauern, so schätzt es Reinhard Thieringer ein. Er lädt in einer Multivisionsshow dennoch zu einer Reise durch das Land der Mitte ein.

Am Dienstag (16. November), findet um 19 Uhr im Rathaus in Sassenberg eine Multivisionsshow mit dem Titel „China – Eine Reise durch das Reich der Mitte“ statt.

China auf einer Reise zu entdecken, ist eine absolute Herausforderung: wegen seiner Fremdheit, seiner Größe – und wegen seiner Widersprüchlichkeit. Groß wie Europa gleicht China einem Kontinent, aber doch anders als Europa verändert es sich in einem so atemberaubenden Tempo, das es selbst die meisten Einwohner überfordert. China ist supermodern in Städten wie Beijing (Peking) oder Shanghai, ist aber auch sehr alt und damit gerade historisch hochinteressant.

Mehrere Jahrtausende Kulturgeschichte

Die Möglichkeit des Erlebens der mehrere Jahrtausende alten Kulturgeschichte wächst von Jahr zu Jahr: durch Ausgrabungen, durch den Denkmalschutz und durch immer mehr herausragende Museen. Eine umfassende China-Rundreise, die alle landschaftlichen und kulturellen Höhepunkte einschließt, müsste Jahre dauern. Reinhard Thieringer zeigt mit seiner Multivision „China – Eine Reise durch das Reich der Mitte“ neben den traditionellen Höhepunkten Beijing, der Terrakotta-Armee in Xian, einer Yangtze-Kreuzfahrt und der pulsierenden Metropole Shanghai auch ausgesuchte Orte abseits der gängigen Touristenrouten: entlegene buddhistische Tempel und Grotten werden ebenso besucht wie die traumhaft gelegenen Reisfeldterrassen und die märchenhafte Karstlandschaft im Süden Chinas.

Nicht zuletzt die kulinarische Vielfalt, die die regionalen Küchen bieten, liefert ausreichend Gründe, sich im „Reich der Mitte“ ausführlich umzusehen. Karten für die VHS-Veranstaltung in Kooperation mit der Gemeinde Sassenberg gibt es zum Preis von sieben Euro an der Abendkasse. Eine vorherige Anmeldung ist unbedingt erforderlich bei der VHS Warendorf unter 0 25 81 / 9 38 40 oder per Email an: vorwald@vhs-warendorf.de. Es gilt die 3G-Regel.