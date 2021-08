Durchwachsene Saison am See

Im Bereich der Liegewiese durchwuchert das angrenzende Gebüsch den einfachen Metall-Bauzaun und lässt ihn optisch langsam verschwinden. An anderen Stellen rund um das Strandbad am Feldmarksee tritt er umso deutlicher in Erscheinung und sorgt bei Touristen und Erholungssuchenden immer wieder für Gesprächsstoff: Das sei nun wirklich hässlich, beschweren sich die einen. Das soll jetzt auf immer so bleiben, behaupten die anderen. Bürgermeister Josef Uphoff reagiert gerade auf letztere Behauptung inzwischen gereizt: „Da gibt es keinerlei Auftrag an die Verwaltung. Das Thema steht voraussichtlich im Herbst auf der Agenda der politischen Willensbildung.“

Fakt ist: Der Zaun steht seit vergangenem Jahr. Wegen der Coronabeschränkungen musste eine genaue Zugangskontrolle gewährleistet werden, um das Bad überhaupt öffnen zu dürfen. Hermetisch umschließt der Zaun das Gelände und zieht sich sogar noch einige Meter den Spazierweg am See entlang. Im Herbst blieb der Zaun zunächst stehen, was sich im zweiten Corona-Sommer im Nachhinein als praktisch erwies. Eine kurz aufgeflammte Diskussion der gewählten Bürgervertreter über das Thema Zaun verlief sich.

Schon vor dem Zaun war das Nutzen des Strandbades nur während der Öffnungszeiten und mit Eintrittskarte erlaubt. Auf letztere verzichtete dank des offenen Zugangs manch einer jedoch, so dass Kontrolleure ihre Runden ziehen mussten. Auch außerhalb der Öffnungszeiten florierte das Strandleben: Spaziergänger nutzten den Weg am Wasser entlang, Familien bauten in der vergrößerten Sandkiste Burgen, gelegentlich zogen Schwimmer ihre Runden und manch Pärchen diente der Strand an warmen Sommerabenden als romantische Kulisse. Wer dagegen in diesem Jahr vom Sonnendeck des Piratenschiffes aus aufs Ufer schaut, erblickt oft einen verlassenen Strand. Der Vorteil: „Es ist auch weniger schmutzig, seit wir abends abschließen“, sagt Olga Puttins, die im Hauptamt für den Bereich zuständig ist. Manch Gästegruppe wusste sich in der Vergangenheit ohne Aufsicht nicht immer zu benehmen.

Die Bilanz der Öffnungstage fällt im Strandbad 2021bislang gar nicht schlecht aus: Seit dem 29. Mai waren Badewillige an gut 57 Tagen willkommen gegenüber 41 Tagen in der Corona-bedingt kurzen Saison 2020 und 61 Tagen in der gesamten Vor-Corona-Saison 2019. Bei der Besucherzahl allerdings sieht das Bild anders aus: 2019, als die Zahl der Besucher, am Strand noch nicht reglementiert war, kamen 55 000 Sonnenhungrige gegenüber 16 700 im Jahr 2020 und bislang gut 16 200 in diesem Jahr. „Dieser Sommer ist sehr zäh“, fasst Puttins ihren Eindruck zusammen. Dennoch seien die Besucherzahl insgesamt besser, als das Wetter vielleicht erwarten lasse. Besonders Mitte Juli sei auch die 1000er-Marke pro Tag geknackt worden.

Wann das Strandbad für diese Saison geschlossen wird, steht zurzeit noch nicht fest. Zunächst hoffen die Organisatoren auf gutes Wetter am kommenden Wochenende, wenn im Rahmen des Stadtjubiläums die Team-Challenge „Aquatrack auf dem Feldmarksee“ verbreitet für Gaudi sorgen soll. „Und auch ansonsten hoffen wir, dass wir den Besuchern noch einige Tage ermöglichen können“, ergänzt Puttins. Dabei geschieht die Freigabe gelegentlich auch kurzfristig, gibt sie Badewilligen einen Tipp: „Lieber einmal mehr auf die Internet-Seite schauen.“