Edel-Schnapper im Annensaal

Die First Class-Kleiderbörse ist ein fester Termin im Kalender mode- und zugleich kostenbewusster Damen in Sassenberg und Umgebung. Und das seit über 15 Jahren – am 1. Mai lockt die Kleiderbörse wieder mit bunten und frühlingshaften Schnäppchen.

„Es ist wirklich brechend voll!“, freut sich Myriam Freifrau von Korff über die breite Auswahl, die sie und die Münsteraner Modedesignerin Siggi Spiegelburg für die Neuauflage der First Class-Kleiderbörse zusammengetragen haben. Der beliebte Second-Hand-Verkauf für hochwertige Markenmode öffnet nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder wie gewohnt am 1. Mai (Sonntag) von 11 bis 18 Uhr im Annensaal auf dem Gelände von Haus Harkotten.

Ehrenamtliches Angebot seit über 15 Jahren

Seit über 15 Jahren bildet das ehrenamtlich Angebot der beiden Damen und ihres Teams im Terminkalender kostenbewusster und anspruchsvoller Modeliebhaberinnen eine feste Größe. „Ich finde die Auswahl in diesem Jahr tatsächlich sehr bunt und fröhlich“, betont Freifrau von Korff, „was wir ja alle brauchen können“.

Neben bunter Sommerkleidung findet sich im Fundus der gespendeten Damengarderobe aber auch wieder Abendgarderobe. Die Auswahl der passenden Accessoires wie Hüte, Schals, Gürtel oder Handtaschen sei ebenfalls so reichlich, dass auch noch am Nachmittag der passende Edel-Schnapper zu finden sein dürfte, berichtet von Korff.

Weiterer Förderzweck zur Unterstützung der Ukraine

Der Erlös der First-Class -Kleiderbörse geht in diesem Jahr zum einen an die Kinder-Nothilfe Münster, deren Schirmherrin Siggi Spiegelburg ist. Auch die Anna Konstantin Förderung und der Förderverein Harkotten werden unterstützt. Aus aktuellem Anlass ist jedoch auch noch ein weiterer Förderzweck hinzugekommen: Ein Teil des Geldes geht an ein Projekt der Johanniter, bei dem Ärzte regelmäßig von Hamburg aus Medikamente in die Ukraine fliegen.