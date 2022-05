Edle Klamotten im Annensaal

Der rote Teppich vor dem Annensaal verrät es: Die First-Class-Kleiderbörse ist eröffnet. Die Besucherzahl hält sich allerdings in Grenzen.

Die Erlöse der Verkäufe kommen auch diesmal einem guten Zweck zugute. In diesem Jahr sind es sogar vier Projekte, die profitieren.

Umso weniger zufrieden zeigt sich Myriam Freifrau von Korff vom Orga-Team von der Resonanz. „Es ist wirklich wenig los. Sonst stehen die Damen hier Schlange“, wundert sie sich und fügt an, vielleicht sei es das Datum, denn am 1. Mai gebe es ja viele andere Events. Am Ende des Tages stellt sich aber heraus, dass gerade diese Ruhe und der Platz die Frauen zum Kaufen animiert hat. Die meisten bleiben viel länger als in den Vorjahren und shoppen das eine oder andere Teil mehr.

Das wiederum steigert den Erlös, der schließlich auf 9000 Euro beziffert wird. Die Summe wird nun aufgeteilt zwischen der Kindernothilfe in Münster, dessen Schirmherrin Sigi Spiegelburg ist, dem Förderverein Harkotten, der Anna-Konstantin-Förderung sowie einem Projekt der Johanniter, die von den finanziellen Mitteln Medikamente für die Ukraine anschaffen.

Qualitätsware und Designerstücke

„Wir achten sehr darauf, dass wir nur Qualitätsware im Angebot haben. Wie etwa die Designerstücke von Mitinitiatorin Siggi Spiegelburg aus Münster“, erzählt Myriam von Korff .

„Ich bin völlig begeistert von der großen Auswahl hier“, freut Besucherin Karin Sommer sich. Sie ist zum ersten Mal bei der First-Class-Kleiderbörse, die seit vielen Jahren alljährlich im 240 Quadratmeter großen Annensaal auf Haus Harkotten angeboten wird. Besonders angetan ist die Versmolderin von den bunten hochwertigen Accessoires, die an diesem Tag zum Verkauf stehen. Aber auch an dem Ständer mit den Cashmere-Kollektionen findet sie Gefallen.

Karin Sommer ist zum ersten Mal bei der First-Class-Kleiderbörse. Foto: Marion Bulla

Auch Heike und Gretha Meimann sind unter den Gästen. Mutter und Tochter haben den Tag für einen Ausflug nach Füchtorf genutzt, um bei der Börse ausgedehnt bummeln zu können. „Die Atmosphäre und das ganze Ambiente sind ist einfach wunderschön“, schwärmt Heike Meimann während Tochter Gretha ein tolles Schnäppchen ergattert. „Ich habe sehr lange Beine und finde nur selten die passende Hose. Aber hier gibt es vieles, das mir passt. Die Adeligen haben wohl auch oft lange Beine“ strahlt die 17-Jährige.