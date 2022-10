„Ehe und andere Katastrophen“

Heimatverein, Kolpingsfamilie und KFD laden am 17. November zum „Füchtorfer Kulturabend“ ein.

Der „Füchtorfer Kulturabend“ findet am 17. November (Donnerstag) in der Gaststätte Artkamp statt. Die ausrichtenden Vereine Heimatverein, Kolpingsfamilie und die KFD konnten das Duo „Red Head Redemption“ für sich gewinnen. Sängerin Sandra Bator und Pianist Thomas Kraß unterhalten hier mit Liedern bekannter Künstler wie Grönemeyer, den Toten Hosen und vielen mehr. Auch humorvolle Chansons stehen auf ihrem Programm, welches das Thema: „Ehe, Männer und andere Katastrophen“ hat. Es wird ein vergnüglicher Abend für beide Geschlechter, Männer wie Frauen, versprochen. Das circa 90-minütige Programm beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. In der Pause gibt es die Möglichkeit, einen Imbiss zu sich zu nehmen. Karten gibt es ab dem 2. November im Autohaus Jansen.