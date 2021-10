Ehrengardisten feiern ihr Jubiläum

Die Ehrengarde möchte am 27. November ihre Feier zum 100-jährigen Bestehen nachholen. Dazu sind 119 ehemalige Ehrengardisten eingeladen worden.

Die Corona-Pandemie hat die Ehrengarde des Bürgerschützenvereins Sassenberg bislang daran gehindert, ihr 100-jähriges Bestehen richtig zu feiern. Das soll sich jetzt ändern. Am 27. November (Samstag) – wenn traditionell das Winterschützenfest auf dem Vereinsprogramm stünde – plant die Ehrengarde einen Empfang für alle ehemaligen Mitglieder sowie die erste große Zeltparty für Schützen und Feierwillige seit rund eineinhalb Jahren.

Genau 119 ehemalige Ehrengardisten hat der Vorstand mit Namen und Adresse aufgespürt, berichtet Schriftführer Johannes Philipper von den Vorbereitungen der Jubiläumsfeier. Der Senior der Senioren ist dabei der 95-jährige Wilhelm Hartmann. Am längsten dabei waren Helmut Vinke und Bernhard Kunstleve mit je 26 Jahren. Der häufigste Familienname, der auf der Ehemaligenliste auftaucht, ist mit zehn Mal der Name Hülsmann.

Alle Ehemaligen bekommen persönlich Post. Allerdings ist sich der Vorstand nicht sicher, ob er wirklich alle aufgespürt hat. Wer keine Einladung erhält, wird gebeten sich zu melden unter

01 76 62 18 84 91 oder Email ehrengarde.sassenberg@gmail.com.

Der Empfang wird am 27. November um 17 Uhr im Küchenstudio Lüffe auf dem Gebrasa-Gelände stattfinden. Von dort geht es dann um 19 Uhr mit feierlichem Fackelumzug in den Brook. Neben den Musikvereinen wird ein DJ dort für Stimmung sorgen. Für Speis und Trank stehen bereit, allerdings müssen alle Gäste nicht nur eins der „3G“nachweisen, sondern auch einen negativen PCR-Test. „Das ist bei einer Tanzveranstaltung nötig“, so Philipper. Der Eintritt kostet acht Euro, für Uniformierte ist er frei.