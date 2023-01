Ehrgeizige Pläne für Spielzeug-Container

Während der Förderverein der Johannesschule aktuell 108 Mitglieder zählt, besteht der Vorstand aus über einem Dutzend Aktiven. So erklärten sich viele bereit, als Beisitzende die Arbeit des Fördervereins zu unterstützen und sich im Rahmen der Vorstandssitzungen aktiv einzubringen

Förderverein mit 108 Mitgliedern

Und auch der bisherige erste Vorsitzende Marcel Hemetsberger, der nach vier Jahren nicht erneut kandidierte, bleibt dem Verein als Kassenprüfer erhalten. Zu seiner Nachfolgerin wählte die Versammlung Sandra Gründel. Neue Hüterin der Zahlen ist Katrin Hagedorn, die die Nachfolge von Andrea Fischer antritt. Schulleiterin Maria Erdmann dankte dem Duo für die geleistete Arbeit und die vielen investierten Stunden. Hemetsberger erinnerte an das erfolgreich durchgeführte Zirkusprojekt, das alle vier Jahre angeboten wird. Fischer berichtete von einem für Klassenfeste angeschafften Gasgrill, Spielgeräten für den Pausenhof, der T-Shirt-Aktion sowie Mitteln für die Schulbücherei.

Zum Dank für die jahrelange Vorstandsarbeit überreichte Schulleiterin Maria Erdmann Präsente an Andrea Fischer und Marcel Hemetsberger. Foto: Christopher Irmler

An ehrgeizigen Plänen mangelt es auch in Zukunft nicht, wie Hemetsberger erläuterte. So griff der Verein den Wunsch einer Ausleihkiste voller Spielzeug auf, dachte jedoch größer. So wurde ein 40-Fuß-Container beschafft, der noch aufbereitet und mit einem Stromanschluss versehen werden wird. Rund um die Osterferien soll das mit einer Trennwand und Schiebetür ausgestattete Objekt auf dem Schulhof platziert werden.

An ehrgeizigen Plänen mangelt es nicht

„Das wird das größte Projekt des Jahres sein“, machte Hemetsberger mit Blick auf Gesamtkosten von 6 000 Euro deutlich. Er dankte in diesem Kontext der Volksbank für die finanzielle Unterstützung. Feste Posten in der alljährlichen Kalkulation bleiben eine Autorenlesung, die T-Shirt-Aktion und Auftritte der Theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück („Mein Körper gehört mir“).