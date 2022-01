Eigentümerin verscheucht Täter

Unbekannte brachen am Dienstag gegen 4 Uhr in eine Apotheke an der Straße Tie in Füchtorf ein. Die Eigentümerin wurde durch Geräusche geweckt, machte auf sich aufmerksam und verscheuchte so offenbar den oder die Täter. Ob die Einbrecher etwas stahlen, ist bisher nicht bekannt. Wer hat um 4 Uhr herum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Tie gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 0 25 81 / 94 10 00 oder per E-Mail anpoststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.