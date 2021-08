Ein Abend Genuss für alle Sinne

Freitagabend? Geht auch vor dem Fernseher oder am Grill. Aber nicht, wenn Ladies Night bei Brameyer ist.

Knapp 450 Besucherinnen waren am Freitagabend ins Möbelhaus Interliving Brameyer gekommen, um die Ladies Night zu erleben. Neben vielen anregenden Präsentationen gab es auch wieder kulinarische Genüsse.

Eines vorweg: Die Damen haben es so richtig gut am Freitagabend. Sie werden bei Interliving Brameyer im Rahmen der dritten Auflage der Ladies Night verwöhnt. Dass die Veranstaltung ein Erfolg ist, zeigt sich bereits einige Minuten vor Einlass. Die Schlange am Eingang scheint endlos. Klar bei dem Angebot.

Rund 450 Besucherinnen genießen an diesem Abend die bunte Vielfalt. Und dass schon ganz zu Anfang ihrer Entdeckungstour durch das weitläufige Areal des Möbelhauses. Ansehnliche, muskelbepackte Männer von „Iron Bear Gym“ reichen den Damen mit einem charmanten Lächeln Rosen. „Man fühlt sich sofort wohl“, findet Corinna Hovert, die sich gerne von Jonah Wiendeck bedienen lässt. Auch die Baumwollbeutel, die Hausleiter Thomas Pohlschmidt verteilt und in denen sich kleine Give-Aways und Gutscheine einiger Aussteller befinden, nimmt die junge Besucherin entgegen.

Information über die aktuellsten Trends

Zirka 20 Aussteller präsentieren ihre ganz unterschiedlichen Waren. Es gibt neben kostenlosen Drinks – die meisten bevorzugen Prosecco und Caipirinha – kleine Snacks. Für Modebewusste gibt es darüber hinaus gleich zwei unterschiedliche interessante Modenschauen. Zum einen die von Elena Gabriel, eine Modedesignerin aus Milte, deren Abendmode, Brautkleider und auch Kindermode das Publikum schier begeistert. Zum ersten Mal ist zudem das Outlet Bessmann aus Marienfeld mit einer Schau dabei. Auf dem Laufsteg wird Trachtenmode präsentiert. Kurze, schmucke Lederhosen wechseln sich mit schicken Dirndlkleidern ab.

In den Abteilungen im Untergeschoss werden weitere Top-Marken an den Ständen vorgestellt. Unter anderem ist Amorelie Toyparty mit dabei. Die Produkte, hier gibt es viele ganz unterschiedliche Sexspielzeuge in kreativen Formen und vielen Farben, sind für einige, wie schon im Vorjahr, etwas pikant. Dennoch ist der Stand sehr gut besucht.

„ »Ich wollte eigentlich Goldschmied werden.« “ Der 17-jährige Mechatroniker Ole Bußmann stellt Schmuck her

Frisurenmode von Viktoria, Brillen und weiteres von Optik Belt sowie die Fotografie von Fotostudio Kaup ist ebenso vor Ort. Genau wie die Marke „Mary Kay“, die Haut- und Körperpflege für jedes Alter und Bedürfnis im Angebot hat. Tatjana Jakobi hat sich hier von Schönheitsexpertin Deniz Eker ein Tages-Make-Up auftragen lassen und strahlt geradezu. „Das finde ich richtig klasse“, freut sich die Warendorferin.

Bei vielen Ausstellern können die Besucherinnen Preise am Glücksrad gewinnen. Etwa am Stand von Iron Bear Gym & Wellness Center Warendorf. Der „Schmuckler“ ist zum ersten Mal dabei. Dahinter steckt Ole Bußmann aus Hilter. Er ist erst 17 Jahre alt und absolviert eine Ausbildung zum Mechatroniker. „Ich wollte eigentlich Goldschmied werden“, sagt der kreative Kopf bestimmt und erklärt, er habe allerdings keinen Ausbildungsplatz finden können.

Rund 450 Besucherinnen

Gabriele Wölk und Marianne Wöhrmann sind aus Versmold. Die Freundinnen waren vor zwei Jahren schon dabei und freuen sich gerade über die kleinen kulinarischen Köstlichkeiten wie Kartoffelsalat mit Serviettenknödel und Krustenbraten. Urteil: „sehr lecker“.

Annika Füngerlings ist mit dem Thermomix da und zeigt den Gästen eine weitere Neuheit mit Namen „Friend“.

Alles in allem lohnte sich die Ladies Night wieder einmal für alle. „Ich freue mich schon jetzt auf 2022“, bemerkt Marita Brand aus Versmold, bevor sie nach mehr als zwei Stunden das wirklich gut besuchte Event verlässt.