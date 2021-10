Ein Drittel der Azubis kommt nicht vom elterlichen Hof

„Das sind komplexe Aufgaben – und es kann echt stressig sein!“, beschreibt Paul mit viel Respekt in der Stimme seine ersten Eindrücke. Der Neuntklässler der Bischöflichen Realschule ist für zwei Wochen als Berufspraktikant auf dem Hof von Heino Jüttner in Dackmar zu Gast, um den Beruf des Landwirtes näher kennenzulernen. Gleich zu Beginn ging es für ihn schon hoch her, Schweine umtreiben stand auf dem Programm, aber auch bei einer Geburt konnte er live dabei sein. „Süß, – sehr süß“, sei das erste neugeborene Ferkel gewesen, sagt er mit einem Strahlen in den Augen.

„ »Eindrücke sammeln und Spaß haben.« “ Heino Jüttner

Landwirt – das sei schon einer seiner Traumberufe, erzählt Paul, obwohl sein Vater als Berufssoldat ihm da keinen Anknüpfungspunkt gebe. Für Heino Jüttner ist wichtig, dass der Schüler das ganze Spektrum der Arbeit erlebt, nicht nur die Arbeit im Stall, in dem Schweine im „geschlossenen System“ gehalten werden. Von der Zeugung bis zur Schlachtreife bleiben sie auf dem Hof. Auch die Arbeiten im Ackerbau lernt Paul kennen. Leider dürfe er von Seiten der Schule nicht selber ans Steuer, bedauert der junge Sassenberger, aber zumindest mitgefahren sein wird er am Ende des Praktikums bei jeder der Maschinen und Arbeitsgeräte, die bei Jüttners in der offenen Halle stehen, verspricht der Chef.

„Eindrücke sammeln und Spaß haben“, lauten für Jüttner die Grundsätze für das Schülerpraktikum, mit dem er gerne auch für Nachwuchs in seinem Beruf wirbt. Insgesamt knapp hundert Höfe im Kreis Warendorf stehen auf der Liste der Ausbildungsbetriebe, die die Landwirtschaftskammer NRW im Internet anbietet, acht davon in Sassenberg und Füchtorf. Sehr viele Plätze sind dort als frei gemeldet. Doch einen Mangel an Nachfrage gibt es nicht, sagt Eva Niederdalhoff, für die Region zuständige Ausbildungsberaterin bei der Landwirtschaftskammer. Die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen sei stabil, die Betriebe recht gut ausgelastet. Dabei stammt gut ein Drittel der Auszubildenden nicht unmittelbar aus der Landwirtschaft. Knapp die Hälfte hat inzwischen Abitur, aber auch ein guter Realschulabschluss reicht vollkommen. Dabei legen die Ausbildungsbetriebe besonderen Wert auf die Mathekenntnisse. Viele Branchen stellten Landwirte gerne ein, lautet die Erfahrung der Beraterin. Die Chance, ohne eigenen Hof auf einem landwirtschaftlichen Betrieb zu arbeiten, steige durch größer werdende Betriebe tendenziell. Doch die Ausbildung sei auch anstrengend. Heino Jüttner selber bildet derzeit nicht aus. „Aber für dich könnte ich mir das wieder überlegen“, sagt er lachend zu Paul. Zwischen Landwirt und Praktikant stimmt die Chemie auffallend.