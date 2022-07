Ein echter Knochenjob

Die Zapfveteranen Franz Wesselmann und Erwin Witulski erinnern sich an viele gemeinsame Einsätze hinter der Theke. Ein Knochenjob auf Schützenfesten, der ihnen aber trotzdem – nicht nur in Sassenberg - Spaß gemacht hat.

Franz Wesselmann (l.) und Erwin Witulski blicken auf viele gemeinsame „Dienstjahre“ am Zapfhahn und am Weinbrunnen zurück und stoßen auf hoffentlich noch viele Schützenfeste an, die sie in weißen Hosen mitfeiern können.

„Ein echter Schütze kennt keinen Schmerz“ könnte eine abgewandelte Redewendung lauten. Der hält viel aus, vom Marschieren bei Gluthitze, dem manchmal zähen Ringen um die Königswürde an der Vogelstange, bis hin zu den langen Tanz- und Festabenden. Alles ganz schön anstrengend so drei Tage in Folge. Nicht weniger schweißtreibend ist das für das Servicepersonal – damals und heute.

Zwei Zapfveteranen erinnern sich im Gespräch mit unserer Zeitung an viele gemeinsame Jahre hinter der Theke und am Weinbrunnen. Im Hauptberuf war Franz Wesselmann Tischler, Erwin Witulski erst Weber danach Schlosser. „Alles immer im Akkord“, erinnert er sich. Eine gute Übung für das, was die beiden jahrzehntelang auf dem Sassenberger und anderen Schützenfesten geleistet haben. „Von morgens um 9 bis zum nächsten Tag standen wir parat“, verweisen sie auf ihre damalige Kondition. Denn die brauchte man bei dem Knochenjob. Oft gab es lange Wege und Kühlwagen wie heute gab es nicht - da mussten auch schon mal Eisblöcke geschleppt werden.

Pausen waren knapp auf den Festen. Witulski nutzte eine ganz besondere 1971 und schoss dem Vogel die Krone weg. „Aus dem Bierstand raus, ran an den Schießstand und wieder zurück“, lacht er und freut sich noch heute über den Coup.

Weinbrunnen gibt es nicht mehr

An die Lederschürzen, die man damals trug, erinnern sich beide. Auch an jene Kunden, die nicht nur ungeduldig quengelten, sondern es durchaus auch übertrieben. „Das Glas ist gar nicht voll“, habe ihm einer vorgeworfen sagt Witulski. „Bei Freibier“, schüttelt er noch heute den Kopf. Seine spontane Reaktion: „Gib her dein Glas“, und als er es hatte, angefügt „Nun kriegst Du gar nix!“

Das Bier stand als Getränk so wie heute immer im Mittelpunkt der Schützenfeste. Longdrinks, heute ebenso total „in“ wie die „Shots“ gab es früher nicht. Das begann erst in den 1990ern. Den roten Aufgesetzten, der bis heute überlebt hat, gab es allerdings schon lange. Wein gab es früher auch und gibt es auch heute noch.

„Früher gab’s zur Krönung Steinhäger“, weiß Wesselmann. Bis 1981, danach ein Jahr lang Sekt, jetzt eben Wein. Der Weinbrunnen ist allerdings nur noch ein Stück Erinnerung. Ebenso wie die mittags beliebte „Zunge in Madeirasoße“, die von den Frauen serviert wurde.

„ »Früher gab’s zur Krönung Steinhäger – heute Wein« “ Franz Wesselmann

Franz Wesselmann ist 76, Erwin Witulski 86 Jahre alt. Im Schützenverein sind beide viele Jahre. „Seit 1965“, fällt Franz Wesselmann ein, der bereits zuvor, im Jahr 1961, sogar Kinderkönig mit Bärbel Maas gewesen ist. Das Zapfen und der Dienst an Theke und Weinbrunnen hat beiden trotz aller Anstrengung Spaß gemacht. Seit einigen Jahren sind die beiden auf den Sassenberger Schützenfesten allerdings nur noch in weißen Hosen anzutreffen und feiern mit. Auf das Fest vom 9. bis 11. Juli stießen sie jüngst in Arenhövels Garten schon mal mit einem Gläschen Wein an.