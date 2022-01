Ein Fahrstuhl für mehr Inklusion

Gut Ding will bekanntlich Weile haben - manchmal sind es aber auch viele Jahre – und denen, die Kisten, Tische und andere schwere Dinge treppauf und treppab schleppen müssen, kommt es gar wie eine Ewigkeit vor. Doch im Haus I der Sekundarschule im Herxfeld hat das Warten nun ein Ende: Der Aufzug, der Erdgeschoss und Obergeschoss verbindet, ist eingebaut. Darüber freuten sich bei einem Ortstermin Schulleiterin Elisabeth Suer, Bürgermeister Josef Uphoff, Bauleiter Marcel Krieft und Hausmeister Dirk Elfering.

Ganz ungetrübt ist die Freude allerdings nicht: Das gute Stück kann nach den Ferien noch nicht genutzt werden. Denn noch fehlt die TÜV-Abnahme. Die Hoffnung aller Beteiligten ist, dass diese bis Februar vorliegt. Dann könnten Lehrkräfte schwere Bücherpakete und Unterrichtsmaterial per Aufzug in die oberen Klassenräume bringen und auch das Reinigungspersonal muss Eimer und Gerätschaften nicht mehr die Treppen rauf und runter schleppen.

Inklusionsgedanke

Doch der Aufzug sollte selbstverständlich nicht nur diesem Transportaspekt genüge tun. In der Planung war es der Inklusionsgedanke und die vielzitierte Barrierefreiheit, die besondere Bedeutung hatte. Und gerade dies machte Planung und Einbau schwierig. Denn eine komplette Barrierefreiheit gibt es auch mit Aufzug nicht. Die Verbindung von Erdgeschoss und zweitem Obergeschoss kann auch der Aufzug nicht bieten. So bleiben die drei Klassenräume ganz oben mit Rollstuhl immer noch unerreichbar. „Doch die beiden wesentlichen Ebenen sind jetzt miteinander verbunden“, freut sich Suer. Für die Schulleiterin ist mit dem Einbau des Fahrstuhls ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen.

Im Moment wird kein Kind an der Sekundarschule unterrichtet, das in seiner Mobilität so stark eingeschränkt ist, dass es nur per Fahrstuhl ins Obergeschoss kommt. Aber das war auch schon anders. Da mussten Klassen- und Fachräume ins Erdgeschoss verlagert werden. Keine einfache logistische Aufgabe, die mit viel Engagement aber glücklicherweise gelöst werden konnte.

70.000 Euro Anschaffungskosten

Rund 70.000 Euro kostet die Anschaffung des guten Stückes. Der Aufzug alleine schlägt mit rund 52.000 Euro zu Buche. Der Rest geht für Planungen und den Einbau drauf. Bezuschusst wird die Anschaffung maßgeblich aus Landesmitteln, erklärt Bürgermeister Uphoff. Daher freut sich die Stadt als Schulträger nun gleich doppelt – zum einen über die Realisierung der Barrierefreiheit zum anderen aber auch über den finanziellen Zuschuss.

Ein dickes Lob von Bauleiter Marcel Krieft gilt in diesem Zusammenhang auch allen am Einbau beteiligten Handwerkern und dem Hausmeister. Denn, um den Schulbetrieb nicht zu gefährden und zu beeinträchtigen, wurde im Dezember gleich zwei Wochenenden durch gearbeitet. Die endgültige Verkleidung des Fahrstuhles wurde in die Ferien verlegt. Und damit kann dann auch der Bauzaun wieder aus der Pausenhalle verschwinden.

Haus I der Sekundarschule Foto: Ulrike von Brevern

Im Haus II, dem ehemaligen Realschulgebäude, gibt es übrigens bereits seit 2018 einen Fahrstuhl. Dort war bereits ein Fahrstuhlschacht vorgesehen. Ursprünglich sollte Haus I bereits 2019 folgen.