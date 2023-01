Ein ganzes Haus versinkt im Chaos

Die Laienspielschar Füchtorf führt ab dem 11. März das plattdeutsche Theaterstück „Döör an Döör met Alize“ in der Grundschule auf. Karten für das kunterbunte Stück gibt es ab dem 26. Februar im Vorverkauf.

Die Laienspielschar Füchtorf hat mit den Proben für das plattdeutsche Theaterstück „Döör an Döör met Alize“ begonnen. Nachdem die Aufführungen in den vergangenen Jahren pandemiebedingt abgesagt werden mussten, ist die Laienspielschar zuversichtlich, das Theaterstück in diesem Jahr auf die Bühne zu bringen, teilen die Veranstalter in einer Pressemittilung mit.

Skelett im Keller

In dem Stück geht es um Alize, die sich als Hausmeisterin aufspielt, um sich überall einmischen zu können. Sie glaubt demnach, im Haus werde Schwarzgeld verschoben, Drogen verkauft und die Mafia gehe in der Pizzeria bei Giovanni ein und aus. Friedhelm und Hermine haben währenddessen ein Zimmer doppelt an Rosi und Bastian vermietet, die aber nichts voneinander wissen - und der pensionierte Finanzbeamte Anton erlebt seinen zweiten Frühling. Nach einem Einbruch in die Pizzeria ermittelt Kommissar Horst Schaminski und alles gerät aus dem Ruder. Das Haus versinkt im Chaos. So wird unter anderem ein Skelett im Keller gefunden.

Karten im Vorverkauf

Die für das Jahr 2020 erworbenen Eintrittskarten sind weiterhin gültig, teilt die Laienspielschar mit, und können während des Vorverkaufes gegen neue Karten eingetauscht werden. Mit den Eintrittskarten aus dem Jahr 2020 werde allerdings kein Zutritt gewährt, sondern diese müssten gegen neue Eintrittskarten eingetauscht werden.

Die Karten werden am 26. Februar (Sonntag) ab 10.30 Uhr in der Gaststätte Artkamp-Möllers sowie ab dem 27. Februar zu den Geschäftszeiten im Modehaus Hiltermann verkauft.

Termine

Das Stück wird an folgenden Terminen in der Aula der Grundschule Füchtorf aufgeführt: 11. März (Samstag, 19.30 Uhr), 12. März (Sonntag, 15 Uhr), 18. März (Samstag, 19.30 Uhr), 19. März (Sonntag, 15 Uhr), 24. März (Freitag, 20 Uhr), 25. März (Samstag, 19.30 Uhr), 26. März (Sonntag, 15 Uhr), 31. März (Freitag, 20 Uhr) und 1. April (Samstag, 19.30 Uhr).